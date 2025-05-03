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學者：台幣這波急升 不像美國要求…應是外資炒作

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
台幣這波快速升值，學者吳大任認為，主要是台股漲，外資換台幣需求變大。 記者余承翰／攝影
台幣這波快速升值，學者吳大任認為，主要是台股漲，外資換台幣需求變大。 記者余承翰／攝影

台幣昨天強力彈升，對台灣出口造成壓力，中央大學經濟系教授吳大任表示，台幣持續急升，可能讓出口廠商匯損嚴重，賺錢變虧錢，加上原本已經面臨高關稅壓力，台幣升值對出口廠商是雪上加霜，如果趨勢持續，廠商還可能被迫出走。

吳大任表示，升值對出口廠商影響最大，台幣升值前一美元可兌換三十三元台幣，升值後，只能兌換三十一元台幣，出口商產品拿到的都是美元，以前拿到一百萬美金，可以換回三千三百萬元台幣，現在只能換回三千一百萬元，就少了二百萬元，但員工薪水及原物料及設備等支出都是台幣，可能原來有賺錢，但換成台幣卻虧錢，對出口廠商就是雪上加霜。

他說，如果台幣持續升值，代表廠商營收會再進一步減少，等到升到廿八、廿九美元就更嚴重，接下來廠商就會考慮是否出走。

吳大任表示，台幣升值也影響廠商競爭力，台幣升幅目前是亞洲最強，對人民幣也是，台灣經濟成長出口占比六、七成，大部分出口不是到美國、就是到中國大陸，目前面對的壓力非常大。

對於台幣這波快速升值，吳大任認為，主要是台股漲，外資要換台幣需求變大，過去幾波升值貶值都是外資關鍵影響，這二年年來台幣幣值與利差關係不大，主要與外資進出比較明顯，應是炒作題材。

至於是否被美國要求升值？吳大任認為，美國目前都在忙各國談判，根本還沒時間管台灣的事，光忙這些就忙不過來，不會針對台灣或是各國配合，未來也要等美國企業開始投資才會要求各國升值。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢表示，台幣短期急升急貶都不是好事，因為廠商無法避險，也不利轉型；但就長期經濟來看，新台幣升值對台灣不是壞事，因為升值固然對毛利率低產業有衝擊，但對高毛利產業就沒有影響，台灣面對人口老化，應該要追求發展高毛利產業，不應停留在過去靠匯率維持競爭力。

台幣 經濟系 美國

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