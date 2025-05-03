台幣狂飆 出口商煎熬…關稅、匯率雙重夾擊

新台幣匯率二日狂升近一元，業界人士指出，台灣最受衝擊的是機械、化工、紡織及ＩＣＴ零組件等仰賴出口的行業，「（政府）現在應該說清楚，台灣要怎麼因應從貿易戰到貨幣戰的談判？」一位不具名的ＩＣＴ零組件廠商高層指出，雖然央行澄清無美國壓力，但新台幣昨日表現，顯示外匯市場波動劇烈，出口商現在都有壓力。

該高層指出，台灣出口廠商都很擔心現在遭遇關稅、匯率夾擊，尤其本來就已經生存困難的傳統產業、機械業更是首當其衝，有些產地分散的高科技產業還可以分散風險，但也有許多廠商一遇到新台幣升值，獲利空間被壓縮。

該ＩＣＴ廠以手機鏡頭為例，指出鏡頭之王大立光去年第四季受惠新台幣兌美元匯率貶值，匯兌收益達十五點八億元，意外貢獻每股獲利十一點八元，嘉惠財報。ＩＣＴ廠商直言，如果新台幣波動大，衝擊就會很明顯，政府要思考如何保護已經很辛苦的出口廠商。

工具機廠、微控制器（ＭＣＵ）廠商也說，台幣快速升值會讓廠商這一季有很大的匯損壓力，匯率走勢將成為後續營運的一大逆風。

「工具機去年已經很慘了，現在還遇上新台幣升值問題，」工具機廠高層指出，近年新台幣匯率都貶輸日圓及韓元，再加上中國大陸工具機業質量都已追趕上台廠，去年台灣工具機產業就已經特別慘澹，產值從二○一四年有超過六十億元的高峰，近十年來銳減三分之二，去年剩二十多億元，如果台灣傳統產業無法轉型，又遇上新台幣升值，中小型傳產、機械業者恐怕要遭遇匯損風暴。

新台幣大幅升值，多數半導體廠表示，因對外接單多數採美元計價，目前並未因匯率波動調整對外報價，但會緊盯美元與新台幣匯率波動，分散匯率波動風險，包括創見等記憶體模組廠表示，目前並未針對新台幣兌美元升破卅一元而調整對外報價。

晶圓代工龍頭台積電表示，公司目前也未針對新台幣升值變動報價。因公司採美元計價，美元每升貶百分之一，確會影響營收和毛利率，不過也僅是○點五個百分點左右的影響，目前匯率波動，並不影響第二季財務預測。