匯市動盪 台幣狂升9.53角…創36年來單日最高紀錄

台北匯市昨日有如坐雲霄飛車，台幣早盤開出後一路竄升，不到一個小時，連破了卅二元、卅一點五元、卅一點二元三道關卡，最後在即將破卅一點一元大關之際，中央銀行終於出手阻升，匯市收盤前的最後五分鐘，央行出手將原本已經升破卅一元大關的台幣匯率從卅點九八元拉回，重返卅一元大關，終場收在卅一點○六四元，飆升了九點五三角，升幅百分之三點○七，創下央行一九八九年四月採行管理浮動匯率制度以來，單日升值金額與幅度最高紀錄。

央行喊話 已適時進場調節

匯銀圈普遍認為，央行昨日對匯市採取消極的態度，出手力道微弱，雖然最後仍守住三十一大關，央行此時不願出重手阻升，也令匯銀圈更觀望下周匯價會否繼續狂升。

央行昨天傍晚出來信心喊話說，台幣匯率二日狂升快一元，主要是因為外資大買超台股四二九點二四億元所致，並且強調央行「已適時進場調節」。

台幣升值力道 亞幣中最強

綜觀整體亞洲貨幣市場，昨天不只台幣走升，多數亞幣也走強，韓元強升百分之一點八，泰銖升逾百分之一點二，新加坡幣升百分之○點六上下，離岸人民幣升值百分之○點四，日圓彈幅百分之○點二上下，而台幣升值百分之三點○七，升值力道，亞幣最強。

對於四月初來的匯市動盪，央行說明，四月初來，媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，導致國內匯市存在台幣升值預期心理；此外，昨日台北股市大漲五五二點六一點，其中外資更大幅買超，並匯入資金，是國內匯市美元供給大幅增加、促使台幣升值的主要原因。

央行喊話，長期來台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，央行將持續致力維持台幣動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。

行政院長卓榮泰表示，台灣長期是匯率穩定國家，也沒有強力操縱匯率，目前並沒有受到任何壓力，還是取決於市場機制，現在全球大趨勢是美元貶值，各國也都還在調適。

出口商大拋匯 估還有數波

根據台北外匯加上元太外匯經紀公司合計的統計，昨天匯市成交量為三十點八四五億美元。成交量大多集中在上午近十五億美元的成交量，匯銀人士指出，出口商先前分別在上月十四日、廿九日二度大量拋匯，如今五月二日是第三波大拋匯，死守著不肯放的出口商，終於不得不忍痛拋匯，但這並非畫下句號，因為出口商會持續收到海外貨款，接下來還會有第四波、第五波。

外界都擔心，台幣匯率下周恐將重見二字頭。統計顯示，台幣匯率出現二字頭，最後一次是在二○二一年，而在二○二○年第四季到二○二一年第一季，曾經出現廿七、廿八的「七上八下」價位。