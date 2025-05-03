信託資訊傳輸平臺12家銀行將扮轉型推手

由信託公會攜手聯合信用卡中心建置的創新服務「信託資訊傳輸平臺」，已有九家銀行正式簽約加入該平台，共同推動信託產業數位轉型。

包括：合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行（2801）、兆豐銀行、台灣企銀、中國信託、高雄銀行及三信商銀。今年預計還將有二至三家銀行陸續加入，包括土地銀行、永豐銀行與台新銀行。

我國信託系統在理財業務上已相當先進，導入如智能理財、AI分析、機器人理財與智慧客服等功能；但在財產信託領域，尤其如安養信託等服務，系統仍難以應付「即時處理」的需求。

若要實現平臺的即時回應功能，銀行端需整合內部系統架構，甚至建立中臺進行資料傳輸，這些改造工程無疑將帶來一筆可觀的資金與技術投入。