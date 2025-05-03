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高齡福音 信託資訊平台來了

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

信託公會攜手聯合信用卡中心建置的創新服務「信託資訊傳輸平臺」，最快今年底至明年初上線，大幅提升高齡支付的資金流動性與使用便利性，為國內信託業注入數位轉型新動能。

該平台針對高齡者與其照護需求設計，透過銀行App產出的QR Code，讓民眾在醫療機構、安養中心或特約商店消費時，無需先行墊付，也不需繁瑣請款，僅由店家掃碼、系統即時驗證，最快6秒內即可完成信託帳戶扣款支付。

信託公會祕書長呂蕙容指出，傳統信託帳戶使用流程繁瑣，尤其在醫療支付上，多需民眾自費後再彙整單據請款，行政作業繁重，容易造成資金積壓，對高齡者與照顧者皆為一大負擔。

未來透過新平台運作，客戶僅需出示銀行App產生的QR Code，由機構掃描後，聯合信用卡中心立即將訊息傳送至信託帳戶開立銀行，銀行系統自動審核客戶身分與帳戶餘額，6秒內完成回覆與扣款，付款即時又安全。

呂蕙容強調，未來民眾出院可直接完成付款，不需整理單據、排隊請款，醫院也只需提供電子收據，流程簡化。對需長期照護、就醫頻繁的高齡族群與家庭，是項極具實用性的創新服務。

她指出，信託產品內容若無明顯差異，服務流程便捷性與即時性將成為各家銀行競爭關鍵。

QR Code 信用卡

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