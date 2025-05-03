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中租擴版圖 擬聯貸百億

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

中租控股（5871）昨（2）日董事會決議，將辦理銀行總額度3.12億美元聯合授信案，相當於新台幣規模近百億元，主要是因應公司營運成長的資金需求。

中租控股籌資策略以多元化來源以及海外市場在地化等原則為主，這次向本國銀行辦理美元聯貸，聚焦深耕東協，擬規劃對東協子公司注資以持續擴張海外市場。

中租控股昨天董事會決議，將與以兆豐銀、玉山銀兩家擔任主辦銀行的聯貸銀行團，簽署聯貸合約案，聯貸期限3年期，聯貸總金額3億1,250萬美元，由於新台幣昨天對美元大幅升值，以昨天匯率換算聯貸金額約新台幣96億元，但若以之前的匯率估算，規模約當新台幣百億元。

中租控股指出，此次辦理美元聯貸，主要是針對公司財務、業務需要，多元化籌資管道，以支應未來營運成長資金需求。

中租控股高層主管表示，今年規劃在東協市場對各子公司現金增資，擬聯貸取得美元資金。由於東協市場相對進入的時間較短，且不少國家進入經濟成長的黃金期，為擴張在地業務、深化耕耘市場，因此中租控股內部已在對東協各子公司進行現金增資的評估，目前尚未確定。

至於聯貸美元則是已經議約完成，昨天董事會通過後，預期近兩周內應可正式簽約。

中租 新台幣 東協

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