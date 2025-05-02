王道銀將派發0.5元

王道銀行（2897）昨（2）日召開董事會，通過2024年盈餘分配案，普通股每股將配發現金股息0.5元，並維持多年來不配股票股利的傳統，現金股息水準為王道銀2017年股票上市以來的新高，以昨天收盤價9.5元估算，現金股息殖利率達到5.26%，在上市銀行股中殖利率最高。

10家上市銀行股股利政策至昨天為止剩下京城銀行未公布，其餘九家上市銀行均已召開董事會決議通過股利，其中，上海商銀、安泰銀與昨天公布的王道銀，三家都只配現金股息，不發股票股利，其餘六家則是多以股票股利為重或者採平衡股利、現金與股票各半，以因應金融監理要求與業務擴張需要，以盈餘轉增資持續充盈資本。

因此以現金股息計算股息殖利率，王道銀的股息殖利率來到5.26%，居已公布上市銀行股最高，其次為上海商銀的3.85%。