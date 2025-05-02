快訊

張麗善彰化伸港福安宮跪迎白沙屯媽 粉紅超跑火速離去…網路熱議

美股道瓊勁揚564點、史指連9漲…逾20年首見 收復宣布關稅後所有跌幅

王道銀將派發0.5元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

王道銀行（2897）昨（2）日召開董事會，通過2024年盈餘分配案，普通股每股將配發現金股息0.5元，並維持多年來不配股票股利的傳統，現金股息水準為王道銀2017年股票上市以來的新高，以昨天收盤價9.5元估算，現金股息殖利率達到5.26%，在上市銀行股中殖利率最高。

10家上市銀行股股利政策至昨天為止剩下京城銀行未公布，其餘九家上市銀行均已召開董事會決議通過股利，其中，上海商銀、安泰銀與昨天公布的王道銀，三家都只配現金股息，不發股票股利，其餘六家則是多以股票股利為重或者採平衡股利、現金與股票各半，以因應金融監理要求與業務擴張需要，以盈餘轉增資持續充盈資本。

因此以現金股息計算股息殖利率，王道銀的股息殖利率來到5.26%，居已公布上市銀行股最高，其次為上海商銀的3.85%。

股利 股息 股票

延伸閱讀

王道銀董事會決議每股配發現金股利0.5元 殖利率5.26%

美債ETF又跌…且長、短天期通殺！匯損、折價、恐慌「全餐吃到飽」？

00878預估配息0.47元！真星華均價17元：今年成本殖利率10％很有機會

00878配息0.47元、年化逾9％ 仍有人喊苦？資深股民傻眼：正常是6％

相關新聞

中租擴版圖 擬聯貸百億

中租控股昨（2）日董事會決議，將辦理銀行總額度3.12億美元聯合授信案，相當於新台幣規模近百億元，主要是因應公司營運成長...

高齡福音 信託資訊平台來了

信託公會攜手聯合信用卡中心建置的創新服務「信託資訊傳輸平臺」，最快今年底至明年初上線，大幅提升高齡支付的資金流動性與使用...

信託資訊傳輸平臺12家銀行將扮轉型推手

由信託公會攜手聯合信用卡中心建置的創新服務「信託資訊傳輸平臺」，已有九家銀行正式簽約加入該平台，共同推動信託產業數位轉型...

富邦金股利4.5元 創新高 13家金控總股息衝上3,080億 同寫紀錄

富邦金控昨（2）日公告股利政策。董事會決議通過，擬配發普通股每股現金4.25元及股票0.25元，合計配發4.5元，總股利...

王道銀將派發0.5元

王道銀行昨（2）日召開董事會，通過2024年盈餘分配案，普通股每股將配發現金股息0.5元，並維持多年來不配股票股利的傳統...

新台幣狂飆引憂心 專家曝主因「市場預期心理」：不排除升破30元

新台幣今天強勁升值9.53角、單日升幅達3.07%，升值之快引發外界高度關注，不少業者憂心影響出口表現。專家表示，外界關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。