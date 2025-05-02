富邦金股利4.5元 創新高 13家金控總股息衝上3,080億 同寫紀錄

富邦金控（2881）昨（2）日公告股利政策。董事會決議通過，擬配發普通股每股現金4.25元及股票0.25元，合計配發4.5元，總股利暨現金股利均創歷史新高，總股利配發率41.8%。以富邦金昨天收盤價85元估算，現金殖利率達5%。

富邦金昨天壓軸公布股利政策，每股配發現金股息4.25元，總股息發放580億元，今年有發股利的13家金控，合計現金股利總額3,080億元，創下歷史新高，超越2022年的2,384億元；其中，12家金控發放現金股利破百億元、多家股利創新高，金控發放現金股息總額飛越3,000億元大關。

現金殖利率逾5%的上市金控股

扣除未發股利的新光金及規模最小的國票金，其他12家大型金控今年分派去年盈餘所發放的現金股息，全部都突破百億元，寫下金控歷史新高紀錄。其中，壽險雙雄富邦金與國泰金雙雙發出逾500億元的總股息，及中信金配發452億元的豐厚股息，三大金控股利創新高，合計發放的現金股息強占總體的五成。

以昨天收盤價估算，多達五家金控現金股息殖利率達5%以上，包括富邦金、國泰金、凱基金、中信金、台新金。

富邦金去年稅後純益為1,508.2億元，每股稅後純益（EPS）10.77元，為金控獲利王。富邦金表示，現金股利發放是綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況，子公司富邦人壽2024年稅後獲利1,026.6億元、淨值6,138.5億元，均創歷年新高，待主管機關同意後，預計上繳現金210億元。富邦人壽上繳現金股利後，2024年底資本適足率仍維持350%以上，顯示人壽財務業務健全、資本水準充裕。

除現金股利之外，富邦金此次同時配發股票股利每股0.25元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇。富邦金昨天公布，甲種、乙種、丙種特別股股息分派，分別為約2.74元、2.16元與1.8元。