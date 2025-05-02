完整版!一表看金控殖利率 關稅戰避風港勝台幣定存數倍

14家上市金控股今年現金股息大方送，至5月2日全體上市金控股利配發均已公布，雖然在近日外資積極回補金控股之下，金控股價上漲使得以5月2日股價計算的最新現金股息殖利率，沒有一家達到6%，但仍有多達五家金控的現金股息殖利率在5%以上，超過4%的金控也是五家，等於有多達十家金控股的股息殖利率在4%以上，約當台幣1年期定存利率的2倍多到3倍多以上水準，小股東存股賺股息要贏過定存，經營穩健的金控股是優選之一。

根據金控最新出爐股利與5月2日股價計算，現金股息殖利率最高為國泰金（2882）5.96%，其次中信金（2891）5.71%，台新金（2887）、凱基金（2883）、2日壓軸公布股利的富邦金（2881），股息殖利率分別依序為5.47%、5.17%、5.0%，總計五家金控股息殖利率達到5%以上，而元大金（2885）股息殖利率也高達4.94%、逼近5%，公股金控華南金（2880）、兆豐金（2886）現金股息殖利率也超過4%，分別為4.66%、4.26%，玉山金（2884）、永豐金（2890）股息殖利率也有4.29%、4.21%的優異水準。

華南投顧指出，今年整體上市金控發放的現金股息創新高，因此有多檔金控的現金殖利率達到5%區間水準。原先市場之前普遍預期中信、富邦、國泰及凱基等旗下擁有大型壽險的金控，可望挑戰4%以上之現金殖利率，但由於各公司實際配發現金股息的狀況優於預期，加上4月初股災影響股價下跌，也使得股息殖利率計算時上升，所以最新計算的現金股息殖利率，仍有多檔金控個股的現金殖利率達5%以上相對高水準。

14家金控除國票金外，股本全部超過千億元，因此近年來均以發放現金股息為主，避免股本過度膨脹，而也因為金控股本大，所以也是現金股息大戶，發出現金股息總額年年高，提供股民資金活水。2024年整體金控獲利創下歷史新高，全年稅後純益合計來到5,979.6億元，再加上採股票與現金平衡股利政策的金控家數愈來愈少，幾乎都是現金股息為主，股票股利比重相對低很多，因此扣除不發股利的新光金以及股本最小的國票金，其他12家金控發出犒賞股東的現金股息總額，全部都在百億元以上，現金股息殖利率最低的合庫金（5880）仍有2.86%，遠高於台幣定存利率。

華南投顧董事長儲祥生指出，川普關稅戰首先衝擊的是科技、產業族群，但是像金融業雖是內需型產業，仍會受到總體經濟成長因關稅因素趨緩的影響，不能完全自外於關稅效應。因此建議投資人在挑選金控股時，除了參考現金股息殖利率之外，也要留意金控股在2024年獲利創歷史新高後，今年的獲利成長展望如何，以及資本市場走勢對金控的財務操作、投資損益的影響，在選擇高殖利率股同時也要留意風險。

另一家投資法人分析，關稅戰衝擊全球市場，股災發生在4月，因此即將在5月上旬公布的各金控自結4月獲利，是個值得注意的觀察指標。另外，壽險型金控有面對2026接軌IFRS 17與ICS兩會計新制度的問題，對其獲利、淨值、財務面的影響，且壽險投資部位龐大，受資本市場牽動程度也相對較大，而銀行業近兩年放款與財富管理是兩大成長動能，在關稅戰可能影響供應鏈布局以及資本支出變動，財管也同受資本市場影響下，今年金控獲利的挑戰仍多，長線存股除了賺股息、存股利，也可留意股價變化伺機進行分批布局。