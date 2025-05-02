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王道銀董事會決議每股配發現金股利0.5元 殖利率5.26%

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
王道銀行今日召開董事會通過2024年盈餘分配案，普通股每股將配發現金股利0.5元。圖／王道銀行提供
王道銀行今日召開董事會通過2024年盈餘分配案，普通股每股將配發現金股利0.5元。圖／王道銀行提供

王道銀行今日召開董事會通過2024年盈餘分配案，決議每股將配發現金股利0.5元，如以今日收盤價9.5元估算，現金殖利率約為5.26%。

王道銀行去年每股盈餘1元，年成長15%，創下新高。

王道銀行旗下子公司中華票券2024年稅後淨利13.74億元，每股盈餘1.02元，年成長7%；美國華信銀行2024年稅後淨利6.35億元，每股盈餘1.69美元，年成長389%。

截至2024年底，王道銀行公司資本適足率達13.69%；銀行逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1087%。

王道銀行 股利 股息 股票 資本適足率

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