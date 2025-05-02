王道銀董事會決議每股配發現金股利0.5元 殖利率5.26%
王道銀行今日召開董事會通過2024年盈餘分配案，決議每股將配發現金股利0.5元，如以今日收盤價9.5元估算，現金殖利率約為5.26%。
王道銀行去年每股盈餘1元，年成長15%，創下新高。
王道銀行旗下子公司中華票券2024年稅後淨利13.74億元，每股盈餘1.02元，年成長7%；美國華信銀行2024年稅後淨利6.35億元，每股盈餘1.69美元，年成長389%。
截至2024年底，王道銀行公司資本適足率達13.69%；銀行逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1087%。
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