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新台幣狂飆引憂心 專家曝主因「市場預期心理」：不排除升破30元

中央社／ 台北2日電
新台幣今天強勁升值9.53角、單日升幅達3.07%，升值之快引發外界高度關注，不少業者憂心影響出口表現。中央社
新台幣今天強勁升值9.53角、單日升幅達3.07%，升值之快引發外界高度關注，不少業者憂心影響出口表現。中央社

新台幣今天強勁升值9.53角、單日升幅達3.07%，升值之快引發外界高度關注，不少業者憂心影響出口表現。專家表示，外界關注貿易談判可能牽動新台幣匯率，匯價狂飆主因受到市場預期心理帶動，「有點反應太大」，短期不排除升破30元。

美股反彈激勵台股今天大漲552.61點，匯市連帶猛烈升值，新台幣今天連破多道關卡，盤中一度升至30.77元，單日升值最高達1.247元，最後收盤升幅3.07%，兩者都創下央行2002年統計以來最大升幅。

國泰世華銀首席經濟學家林啟超接受中央社採訪時表示，新台幣近期升值主要有4因素影響，第1，市場多認為美國聯準會（Fed）今年可能降息4碼，在利率差異下，新台幣本來就有升值動力；第2，亞洲國家為了改善貿易順差，確實可能出現貨幣升值潮。

第3，台股近期表現亮眼，外資匯入下，可能推升新台幣走升；第4，市場預期心理認為貿易談判可能推升新台幣升值。

至於新台幣今天為何出現史上罕見的單日狂飆幅度，林啟超表示，1988年當時新台幣單日曾有更大變化，但今天升幅已經很誇張，主要是受到市場預期心理影響，市場還是擔心貿易談判可能影響新台幣匯價，最後變成「廣場協定2.0」。

所謂廣場協定是指1985年美國、日本、西德、法國等國代表共同坐下簽署協議，避免美元過度強勢，廣場協定簽署後，美國大力進場干預促貶美元。

他坦言，金融市場很容易受到預期心理影響，連平常很少關心匯價的人，今天都來關切新台幣什麼時候破30元，更有人猶豫要不要解約美元保單。

雖然央行昨天已經澄清，美國財政部並未要求新台幣升值，林啟超認為，有點像4月初市場對台股的預期心理，如今轉移到匯市上，但反應有點太大。

林啟超直言，日本算是比較快跟美國談判的國家，但到今天為止，日圓也沒有一路走升，新台幣短期不排除升破30元，但中長期來看，亞洲貨幣比較可能是「齊步走」（即一起走升），新台幣不太可能一支獨秀（獨強）。

台經院六所所長吳孟道也認為，主要是市場擔心貿易戰會不會影響新台幣匯率，日圓日前一度升值很多，但新台幣當時並沒有升那麼多，新台幣今天表現「有點補回升值的味道」，加上台股近期表現出色，外資也匯入本金、加碼台股，應該也帶來推升力道。

中經院院長連賢明則認為，近期媒體報導不斷討論到此議題，可能讓外界認為匯率是貿易談判的重要議題，但根據側面了解，美國跟日本的貿易談判，美國並未要求日圓升值。

台股 新台幣 美國聯準會

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