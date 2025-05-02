曾銘宗出任富邦綜合保代董事長 2日生效

富邦金今天表示，富邦保代董事長由現任富邦金副董事長曾銘宗出任，人事案今天生效。

富邦金4月29日才公告，接獲前董事長莊子明辭任書，並由董事蔡承道代理董事長，直至重新選任為止，董事會最新選任董事長由曾銘宗出任，曾銘宗現為富邦金副董事長，過去經歷立法委員、金管會主委、財政部政務次長等職。

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另外，富邦金今天也公告，子公司北富銀改派1席董事，原游適銘辭任，由台北市政府副秘書長王玉芬出任。