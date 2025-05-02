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曾銘宗出任富邦綜合保代董事長 2日生效

中央社／ 台北2日電
富邦金今天表示，富邦保代董事長由現任富邦金副董事長曾銘宗出任。（圖／曾銘宗提供）
富邦金今天表示，富邦保代董事長由現任富邦金副董事長曾銘宗出任。（圖／曾銘宗提供）

富邦金今天表示，富邦保代董事長由現任富邦金副董事長曾銘宗出任，人事案今天生效。

富邦金4月29日才公告，接獲前董事長莊子明辭任書，並由董事蔡承道代理董事長，直至重新選任為止，董事會最新選任董事長由曾銘宗出任，曾銘宗現為富邦金副董事長，過去經歷立法委員、金管會主委、財政部政務次長等職。

富邦綜合保代主要銷售金控旗下的富邦產險與富邦人壽保險商品，提供集團客戶普惠保險商品服務，包含個人傷害險、住宅火災及地震基本保險、高保障汽機車保險、還本意外險及癌症與重疾精準醫療保險等。

另外，富邦金今天也公告，子公司北富銀改派1席董事，原游適銘辭任，由台北市政府副秘書長王玉芬出任。

富邦人壽保險 富邦金 曾銘宗 董事長

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