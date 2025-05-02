中信銀慶賀母親節 攜手百貨業刷卡最高回饋達13%

隨著母親節檔期到來，中國信託商業銀行宣布，自即日起至5月11日止，攜手多家聯名百貨推出「寵愛媽咪 聯名獻禮」活動，持中國信託百貨聯名卡在合作通路消費，最高可獲得13%回饋。

母親節向來是百貨業年度重要促銷時點，為提供卡友更多優惠，中信銀行此次與北中南多家百貨合作。台北101推出單筆滿8,000元贈800元電子抵用券活動，並搭配聯名卡消費回饋，總計最高達13%。另針對精品消費，台北101 Louis Vuitton專櫃也設有滿額贈2,000元電子券的專屬方案。

南部漢神百貨提供全館消費滿額最高3%商品券回饋，部分櫃點則再加碼10%；南紡購物中心聯名卡持卡人單筆滿5,000元可獲600元抵用券，約等同12%回饋。

新開幕的LaLaport南港於5月20日前祭出單日滿12,000元贈1,000點中信點數；LaLaport台中則持續至5月18日，回饋率最高8.3%。遠東SOGO百貨活動期間提供每日3%無上限回饋，搭配滿額加碼，最高達5.5%。

此外，環球購物中心、勤美天地、大葉高島屋與秀泰生活商場也推出5%至13%不等的消費回饋，視各百貨規劃有所不同。

中信銀行表示，除消費回饋外，聯名卡於活動期間也提供新卡戶核卡首刷禮，包含餐飲優惠與停車折抵等多項福利，期望透過多元合作提升卡友消費體驗。