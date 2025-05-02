快訊

北捷板南線驚傳「咬人」！莽男被撞暴走 勸架男遭反咬傷勢曝光

眼前發白倒地！子瑜閨蜜一氧化碳中毒送醫 最新病況曝光

台幣飆9.53角收31.064元 創2002年來最大單日升幅

中央社／ 台北2日電

美股反彈激勵台股今天大漲552.61點，外資積極匯入加上出口商拋匯，帶動新台幣升勢猛烈，盤中升幅達1.247元，為央行2002年統計以來盤中最大升值，新台幣兌美元終場收31.064元，強勁升值9.53角，單日升幅達3.07%，不僅是2002年統計以來單日最大升幅，也登上亞洲當日最強貨幣。

美國科技股財報亮眼，帶動美股反彈，台積電今天上漲42元，台股勁揚552.61點，上漲552.61點，漲幅2.73%，成交值新台幣3266.57億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超385.78億元。

外匯交易員表示，台股大漲下，外資匯入，加上出口商眼見新台幣持續走強，唯恐繼續升值，加大進場拋匯力道，相較之下，美元買盤空虛，新台幣升勢相對猛烈，盤中一度升至30.77元，單日升值最高達1.247元，台北及元太外匯市場總成交金額更放大到30.845億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.10元，最高30.77元、最低32.105元，最後收31.064元，創下2024年1月以來、近16個月新高。新台幣今天同步收週線，新台幣本週累計升值1.462元，升幅4.71%，週線連5升。

外匯交易員指出，事實上，央行進場調節力道不大，整體而言，主要是美元買盤較少所致，預料新台幣短期還是偏升走勢，至於會升到哪個價位，還是要看央行是否想放緩整體升值速度。

根據中央銀行統計，美元指數走升0.62%，新台幣穩坐最強亞幣、大漲3.07%，韓元也升0.81%，新加坡幣升0.19%，人民幣跟越南盾持平，日圓大貶1.61%。

台股 新台幣

延伸閱讀

台股飆升552點 三大法人買超385億元

AI 股強勢反攻 台積電領漲、聯發科陷1300元攻防戰

台股回神反彈！00905漲近18% …憑「這5優勢」突圍市值型ETF

台股早盤漲逾300點 台積電開盤大漲30元

相關新聞

應美國要求「新台幣急升」？學者答案讓人驚訝

新台幣今天強力彈升，再見31.1字頭，創近16個月新高，也對台灣出口造成壓力，中央大學經濟系教授吳大任表示，新台幣持續急...

中信銀慶賀母親節 攜手百貨業刷卡最高回饋達13%

隨著母親節檔期到來，中國信託商業銀行宣布，自即日起至5月11日止，攜手多家聯名百貨推出「寵愛媽咪 聯名獻禮」活動，持中國...

保誠人壽宣布分紅保單紅利維穩 連續12年達中分紅以上

保誠人壽宣布，董事會已核准2025年度分紅保單的紅利宣告。根據公司統計，旗下分紅帳戶在2024年整體報酬仍有穩健表現，使...

裕融企業榮登公司治理評鑑前5%

裕隆集團旗下裕融（9941）企業在臺灣證券交易所與櫃買中心聯合公布的「第十一屆公司治理評鑑」之「上市公司前5%」。裕融企...

台新信用卡繳稅6期0利率 JCB卡最高10萬元回饋

繳稅季登場，為緩解繳稅壓力，台新銀行推出信用卡繳稅多重優惠，包括不限金額分6期0利率，以及用台新JCB卡刷滿回饋最高可得...

富蘭克林：超人媽咪輕鬆理財 國民的基金 e 起存起來

隨著母親節腳步接近，百貨業者使出渾身解數搶發「媽媽財」，對全年無休照料家人的媽媽們來說，享受節日購物樂是理所當然，不過在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。