台幣飆9.53角收31.064元 創2002年來最大單日升幅

美股反彈激勵台股今天大漲552.61點，外資積極匯入加上出口商拋匯，帶動新台幣升勢猛烈，盤中升幅達1.247元，為央行2002年統計以來盤中最大升值，新台幣兌美元終場收31.064元，強勁升值9.53角，單日升幅達3.07%，不僅是2002年統計以來單日最大升幅，也登上亞洲當日最強貨幣。

美國科技股財報亮眼，帶動美股反彈，台積電今天上漲42元，台股勁揚552.61點，上漲552.61點，漲幅2.73%，成交值新台幣3266.57億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超385.78億元。

外匯交易員表示，台股大漲下，外資匯入，加上出口商眼見新台幣持續走強，唯恐繼續升值，加大進場拋匯力道，相較之下，美元買盤空虛，新台幣升勢相對猛烈，盤中一度升至30.77元，單日升值最高達1.247元，台北及元太外匯市場總成交金額更放大到30.845億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.10元，最高30.77元、最低32.105元，最後收31.064元，創下2024年1月以來、近16個月新高。新台幣今天同步收週線，新台幣本週累計升值1.462元，升幅4.71%，週線連5升。

外匯交易員指出，事實上，央行進場調節力道不大，整體而言，主要是美元買盤較少所致，預料新台幣短期還是偏升走勢，至於會升到哪個價位，還是要看央行是否想放緩整體升值速度。

根據中央銀行統計，美元指數走升0.62%，新台幣穩坐最強亞幣、大漲3.07%，韓元也升0.81%，新加坡幣升0.19%，人民幣跟越南盾持平，日圓大貶1.61%。