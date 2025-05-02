保誠人壽宣布分紅保單紅利維穩 連續12年達中分紅以上

保誠人壽宣布，董事會已核准2025年度分紅保單的紅利宣告。根據公司統計，旗下分紅帳戶在2024年整體報酬仍有穩健表現，使分紅保單連續12年達到100%中分紅以上的水準。

保誠人壽表示，2024年雖面臨全球經濟成長放緩、地緣政治風險及各國大選等不確定性，但受惠於貨幣政策轉向寬鬆與AI（人工智慧）科技需求推升，股票市場表現正向；固定收益方面，美國長天期公債殖利率回升與美元強勢，也助攻外幣資產投資收益率。

在紅利分配機制上，保誠人壽說明，公司紅利政策承襲英國保誠集團，與香港總公司一致。每年紅利將綜合評估分紅帳戶長期適足性與可擔負性，考量投資績效、理賠與解約經驗、費用管理等因素，並訂有平穩性原則，降低單一年度波動對紅利的影響。整體而言，今年紅利水準與去年相近，部分早期保單紅利甚至上調。

針對資產配置策略，保誠人壽指出，分紅保單設有獨立專屬帳戶，採負債導向的策略性配置，避免短線操作波動，同時進行匯率避險，並運用集團全球資源掌握市場趨勢，穩健提升投資報酬。中華信評近期維持保誠人壽「twAAA」長期評等與「穩定」展望，為國內唯一獲此評等的外商壽險公司，顯示其財務體質與集團支援實力。