裕融企業榮登公司治理評鑑前5%

裕隆集團旗下裕融（9941）企業在臺灣證券交易所與櫃買中心聯合公布的「第十一屆公司治理評鑑」之「上市公司前5%」。裕融企業表示，這是自評鑑制度推動以來第六次獲得此項殊榮，展現在公司治理與ESG永續實踐上的堅實成果與長期承諾。

此次評鑑共有976家上市公司參與，評比內容涵蓋董事會組成與運作、股東權益維護、資訊揭露、企業社會責任、推動永續發展等面向。裕融企業躋身所有上市公司前5%，亦於市值達百億元以上之非金融電子類公司中，登前10%之最佳成績。

裕融企業長期致力於以誠信治理，落實董事會專業多元化與內部控制制度，此外公司亦將ESG納入核心經營策略，擘劃全方位永續藍圖，以落實企業對環境、社會與治理的責任。

環境面（Environmental），裕融透過子公司「格上租車」、「新鑫公司」、「LINEGO」等協同推展綠能事業，除涵蓋再生能源發電、儲能系統及綠電銷售，積極響應政府淨零碳排政策之外。更積極發展eMaaS（Electric Mobility as a Service）電動車移動平台，從金融服務延伸至智慧運輸解決方案，推動低碳交通生態圈，促進綠色經濟成長。

社會面（Social），裕融企業以「Financing as a Service（FaaS）」為核心，以「捐服務代替捐車」打造車輛移動永續方程式推動多項結合移動與金融的公益專案，如「幸福輪轉手」、「花木蘭計畫」、「TTGO花東溫馨接送」等，致力於縮短城鄉差距與交通不平等，並延續偏鄉接駁理念，支持國內文化發展，包含攜手文化部「庄頭巡演」、文策院攜「賦格行動音樂教室」等。

治理面（Governance），裕融秉持誠信經營與風險控管原則，落實董事會職責與專業訓練，並強化資訊透明度。公司設有公司治理主管及各項功能性委員會，並持續優化內部稽核與績效評估機制，與全球永續趨勢接軌。

裕融企業強調，能在評鑑中脫穎而出，是企業治理與永續經營成果的展現。隨著評鑑指標日益與國際接軌，未來裕融企業也將持續深化公司治理結構，善盡企業社會責任，迎向淨零轉型與永續發展的挑戰。