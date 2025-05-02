富蘭克林：超人媽咪輕鬆理財 國民的基金 e 起存起來

隨著母親節腳步接近，百貨業者使出渾身解數搶發「媽媽財」，對全年無休照料家人的媽媽們來說，享受節日購物樂是理所當然，不過在購物之餘，若也能定時提撥一筆小小金額，稍加投資規劃，讓慶祝母親節也能成為累積「媽媽財」的起點。富蘭克林證券投顧表示，現代媽媽每天周旋在柴米油鹽醬醋茶之間，一件也馬虎不得，有時還要擔任家庭財務大臣、為收支精打細算，如果又身兼職業婦女，真恨不得自己就是女超人，其實理財可以簡單做，善用投資工具，例如有專業經理人負責操盤布局的共同基金，讓投資過程多份輕鬆、少一點擔心。

如果是年輕的上班族媽媽，每月擁有固定的薪資收入，扣除必要開銷後，一定要把握時間優勢，中長期前景趨勢向上的科技產業是布局首選，積極定期定額存科技股票型基金。

富蘭克林投顧表示，若是資深級媽媽，身邊多少有攢一筆私房錢，持續投資以錢滾錢、富上加富之外，此時應留意投資組合的穩健性，以多元化布局來降低風險。在基金類型上，可必備一檔有高股息與高債息配置特色的美國股債平衡型基金，每月領息應付日常雜支的同時，也可透過股債資產的互補性，減少波動度和掌握輪漲機會。

至於一路來專職照顧家庭的媽媽們，規劃財務時更需注重靈活彈性，可定期定額存基金的同時，當家中較大筆入帳可供投資時，不妨進一步加入母子基金法，用有高息特色的美國非投資等級債或精選一檔複合債券型基金當做母基金，每月的孳息再投資到穩健偏積極的美國股票型基金。

富蘭克林投顧表示，不少子女也會投媽媽所好，習慣在母親節送上黃金、金飾等代表心意，只是今年金價有些高不可攀，不妨改以富蘭克林黃金基金取代，該基金成立於1969年，歷史悠久，定期定額或單筆投資老牌黃金基金是送禮與理財都能兼顧的禮物清單。