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應美國要求「新台幣急升」？學者答案讓人驚訝

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
新台幣匯率今天狂升。圖／本報系資料照片
新台幣匯率今天狂升。圖／本報系資料照片

新台幣今天強力彈升，再見31.1字頭，創近16個月新高，也對台灣出口造成壓力，中央大學經濟系教授吳大任表示，新台幣持續急升，可能讓出口廠商匯損嚴重，賺錢變虧錢，加上原本已經面臨高關稅壓力，台幣升值對出口廠商是雪上加霜，如果趨勢持，廠商還可能被迫出走。

不過，他認為目前台幣急升，應與美國施壓無關，美國現在還沒空管台灣貨幣，最近台幣升貶主要受外資匯出匯入，這一波應是炒作題材，中央銀行也趁機放貶修理短期投機客。

吳大任表示，升值對出口廠商影響最大，新台幣升值前，若1美元兌33元台幣，現在只能換31元台幣，出口商產品拿到的都是美元，如果拿到100萬美金，可以換3300萬台幣，現在只能換3100萬元，就少了200萬元。但員工薪水及原物料及設備等支出都是台幣，可能原來有賺錢，但換成台幣卻虧錢，對出口廠商就是雪上加霜。

他說，如果台幣持續升值，代表廠商營收會再進一步減少，若升到28、29元兌1美元就更嚴重，接下來廠商要考慮是否出走，因為匯率會讓其原本賺錢都變賠錢，廠商不可能長期虧損。

吳大任表示，新台幣升值也影響廠商競爭力，新台幣升幅目前是亞洲最強，對人民幣也是，台灣經濟成長出口占比六、七成，大部分出口不是到美國就是到中國大陸，目前廠商面對的壓力非常大。

對於新台幣這波快速升值，吳大任認為，主要是台股上漲，外資換新台幣需求變大，過去幾波升值貶值都是外資關鍵影響，這二年來新台幣幣值與利差關係不大，主要與外資進出比較明顯，應是炒作題材。

至於是否被美國要求升值？吳大任表示，他比較認同中央銀行總裁楊金龍說法，不是美國要求，因為雖然海湖莊園協議提到各國貨幣要升值，但美國財政部長貝森特說要維持強勢美元，到底要相信誰？他認為美國目前都在忙各國談判，根本還沒時間管台灣的事，光忙這些就忙不過來，不會針對台灣要求。未來也要等美國企業開始投資才會要求各國貨幣升值，目前投資都還未進行。

外資 新台幣 美國

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