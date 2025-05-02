永豐金證券資安長趙長宏 談情資分享「聯防降風險」獲獎

永豐金（2890）旗下永豐金證券積極參與金管會資安聯防，領先同業！近日獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）評選「113年度情資分享表現特優機構」殊榮，並創國內唯一連續二年獲F-ISAC證券組最高積分紀錄。永豐金證券資安長趙長宏副總經理表示，「我們深信，資訊安全不只是企業的防線，更是守護整體產業信任的關鍵，因此積極參與各項資安通報與情資分享機制，致力於早期發現、即時應對潛在的威脅風險」。

為了確保風險不落地，永豐金證券團隊每天檢視各項資安防護設備的紀錄，主動分析可疑的事件與連線行為，辨識其中是否隱含可疑或惡意活動。當發現有異常行為時，會即時追查其來源國家及背景，進一步整理出可能的攻擊模式與路徑，並依據通用的資安攻擊框架進行標準化描述，使資訊更清楚也更容易被其他金融同業理解與應用。

趙長宏強調，「我們將蒐集而來的這些實務案例與觀察結果進行彙整，並主動分享給金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），希望透過聯防合作，協助其他金融機構提前因應類似威脅，降低整體金融業的風險」。