保誠人壽董事會核准年度分紅宣告 連12年達中分紅以上

保誠人壽宣布，董事會日前已核准2025年分紅保單紅利宣告。股票投資部分受益於貨幣政策轉趨寬鬆、AI等科技創新需求、及強健的企業資產負債表等利多，全球股市普遍上揚。固定收益投資部分，2024年美債長天期公債殖利率回升至年度高點，美元強勢亦有助於提升外幣資產投資收益率，故去年度分紅帳戶報酬率及累積報酬率仍有不錯表現，使得保誠人壽連續12年所銷售的分紅保單，皆維持100%中分紅以上水準。

保誠人壽通路長蔡淵霖表示：「保誠人壽分享經營成果給每一位保戶的用心是相同的，我們秉持財務穩健之經營策略，妥善控管投資風險，這也說明了為何保誠人壽連續12年所銷售的保單，皆能維持在100%中分紅以上之水平。分紅保單每年的實際紅利分配，除了反映過去各項營運績效所累積的盈餘外，亦需考慮未來長期的可能營運績效，以長期平穩的紅利分配政策，確保未來年度的保單紅利水準合乎平穩性原則，實現我們對每一個保戶的用心及照顧。」

保險公司必須以穩健經營為基礎，才能為保戶提供長期的承諾。保誠人壽近期獲得中華信評授予長期保險公司財務實力評等與發行體信用評等「twAAA」，以及「穩定」的評等展望，為國內唯一獲此評等之外商壽險公司。

保誠人壽表示，作為國內少數長期深耕分紅保單的保險公司，持續在商品及服務注入創新元素，依照外商銀行、本土銀行、保經代等多元通路合作夥伴不同的客戶屬性，量身打造個人與家庭保障；且在分紅保單領域具備專業性以及高度穩定性，除了傳統的分紅保單外，更推出結合特定傷病保險金及重度癌症照護金的分紅綜合型保險，為消費者提供更多元的選擇。近期亦推出了多媒體行銷團隊，讓消費者不受地域所限，以數位化通路進行保險諮詢，規劃不同人生階段所需保障。

保誠人壽建議消費者可了解個人與家庭的保險保障和財務規劃需求，選擇適合的分紅保單。以資產傳承為例，可藉由選擇英式保單紅利滾入保額的特性，讓保障隨時間增加，強化保障也可兼顧子女未來的資產規劃。至於希望累積資產或準備退休的消費者，則可考慮美式分紅保單，因其年度紅利可選擇以現金給付、抵繳保費或儲存生息，能讓消費者更有彈性的規劃資金。