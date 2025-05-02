新台幣匯率爆量狂升！上午升逾8角 市場預期央行將力守31元大關

新台幣兌美元匯率今日上午暴衝，至11時過後匯率最高升值8.7角，升幅逾2.5%，來到31.14，眼看就要升破31關卡，此時按兵不動的中央銀行終於出手阻升，才稍把升幅收斂在2%以下，從最高升8.7角收斂至6.23角，午盤匯價在31.394兌1美元。

若以成交量來看，光是中午之前的成交量就達14.92億美元，爆出少有的大量，若央行在下午持續進場阻升，今日的匯市成交量預期將破20億美元，匯銀人士預期，央行短線將力守31元關卡。

台股上午勁揚近500點，帶動熱錢流入，也成為新台幣匯率升值的新助力，儘管央行直至11時之後才出手，但據了解，央行一大早就緊盯匯市，中間按兵不動主要是擔心太早出手、浪費子彈。而今日新台幣匯率先貶後急升的戲劇性演出，也使新台幣匯價一度觸及31.14，是2024年1月中旬，近1年4個月以來的新高價位，顯見外資及出口商大力拋匯的力道。

儘管央行大動作澄清美國海湖莊園協議裡要新台幣匯率升值的說法，但市場並未埋單，金融圈人士指出，海湖莊園協議的13.3元匯價雖然不可能，但新台幣匯率從現有價位持續升值的可能性極大，未必沒有2字頭的可能。只是新台幣匯率如果升破30，除了出口商，壽險公司也將哀鴻遍野，龐大的匯損也將使壽險公司從大型金控獲利的「金雞母」，搖身一變成為「重災區」，因此央行出手阻升，勢在必行，只是必須更精準的拿捏時間點，以免浪費外匯存底。

新台幣匯率今日早盤以32.1元、貶值8.3分開出後，隨即一路竄升，在不到一個小時的時間，連破32、31.5、31.2三道關卡，最後在即將破31.1大關之際，央行終於出手阻升，也可看得出央行守匯的策略和底線 。不過匯銀人士認為，央行接下來守匯會更辛苦，台股午盤大升470多點，倘若更多熱錢回流，勢將助升新台幣匯價，再加上市場原本就有的美國希望新台幣匯價升值的預期一直揮之不去，央行未來要阻升台幣，不但要付出更多代價，另一方面對美國也得更「察顏觀色」。