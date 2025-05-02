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合庫房屋稅優惠活動 最高回饋2千點台灣 Pay 紅利點數

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合作金庫銀行為鼓勵民眾體驗便捷的數位金融服務，並回饋廣大用戶的支持，特別推出房屋稅繳納限時優惠活動「台灣Pay一掃 稅月靜好」。自房屋稅開徵期間5月1日起至5月31日止，凡合作金庫銀行「合庫 E Pay 」帳戶或「台灣Pay(合庫金融卡)」的用戶，於活動期間使用上述任一方式成功掃碼繳納房屋稅，且已註冊成為合作金庫銀行「金庫幣」會員，即可享有每筆500點台灣Pay紅利點數的回饋。

合庫表示，本次活動每位用戶最高可享有4筆台灣Pay紅利點數回饋，即最高可獲得2,000點台灣Pay紅利點數相當於200元優惠，且提醒本次優惠活動設有筆數上限，僅限前10,000筆成功掃碼繳納的交易。

此外，特別加碼推出合庫「台灣Pay（合庫信用卡）掃碼繳房屋稅三重送」活動，第一重優惠：自5月1日起至5月31日止，不限金額每掃碼一筆稅款，送50元統一超商電子現金抵用券，每人最多可享4筆回饋（最高200元，限量前10,000筆）；第二重優惠：透過合庫APP完成登錄，即可享有3期0利率分期付款；第三重優惠：不限金額、一次性付款或分期付款皆享免收手續費優惠。

合作金庫銀行同時積極守護民眾財產安全，推出金融業簡訊專用編碼服務，使用電信業者認證的金融業專用編碼「68」加上合作金庫銀行的金融機構代碼「006」，組合出專屬且無法被篡改的「68006」簡訊發送號碼，規劃分階段導入於合作金庫銀行對外簡訊服務，首波先以最容易被偽冒而導致客戶財產損失的行銷類簡訊開始實施，讓客戶可以更快速正確辨識訊息的真偽，持續提供安全值得信賴的金融服務。

合作金庫銀行表示，金融科技的價值在於為生活創造更多便利性與安全性，不僅在繳稅季提供優惠活動降低民眾繳稅負擔，同時也推出專屬簡訊服務阻止詐騙，展現數位金融結合生活場景的多元應用，本次活動邀請尚未體驗過合庫金融服務的民眾即刻下載APP，搶先享受便捷繳稅與高額回饋的雙重優勢。

合作金庫 合庫金 房屋稅 數位金融

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