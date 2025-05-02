金管會將擴大金檢幣商 VASP 公會：促會員自律配合監管

幣想虛擬貨幣交易所涉詐，金管會宣布今年全面擴大金檢虛擬通貨業者（VASP）。對此，VASP公會2日聲明，針對近期VASP會員新聞事件而引發社會關注，公會深感責任重大，始終以促進產業健康發展與維護用戶權益為首要目標，並敦促會員公司落實自律、配合監管，遵守反洗錢及打擊資恐、虛擬通貨相關法令，並積極配合國家打擊詐騙政策等。

VASP公會強調，將持續與主管機關緊密合作，共同建立更健全的監管體系，盼能提升社會大眾對虛擬通貨這一新興產業的信心與信任，在鼓勵創新的同時，致力於打造一個安全、透明、可信賴的產業環境。