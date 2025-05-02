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CUBE 信用卡、世界卡卡友看過來！孫燕姿巡迴演唱會卡友優先購票

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰世華銀行以客戶需求為核心，持續贊助多場音樂盛事，致力提供優質的金融服務並提升客戶體驗。為滿足客戶對藝文活動的需求，國泰世華宣布冠名贊助華語樂壇天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-高雄，國泰世華CUBE信用卡及世界卡卡友可於2025年5月11日中午12點，較一般民眾提早兩日優先購票 ，一般購票則於2025年5月13日中午12點全面開賣。

孫燕姿是華語樂壇重量級天后，第一張專輯就以《天黑黑》一曲紅遍亞洲，在樂壇締造多項紀錄，其獨特嗓音與情感共鳴深植人心，音樂魅力至今不減。慶祝孫燕姿出道25周年巡演，所到之處門票場場秒殺，在台灣歌迷們的千呼萬喚、眾所期盼聲中，官方正式公告，「國泰世華銀行 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-高雄」將於2025年8月16日、17日在高雄巨蛋登場，讓不少樂迷相當期待。

國泰世華重視客戶體驗，2025年繼贊助多場大型演唱會及音樂祭後，近日再宣布支持孫燕姿巡迴演唱會，獨家為國泰世華CUBE信用卡及世界卡卡友提供優先購票權益，讓卡友享有尊榮服務體驗，與天后共赴日落之約。

國泰世華銀行協理鄭凱中表示，國泰世華不僅追求卓越金融服務，更致力豐富客戶生活體驗，孫燕姿是華語樂壇極具代表性的歌手，其音樂陪伴許多人成長，國泰世華很榮幸贊助本次孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-高雄，透過CUBE信用卡及世界卡友的優先購票權益，讓客戶有機會欣賞到這場音樂盛宴，展現對客戶的重視與用心。未來，國泰世華銀行將持續投入多元藝文活動，帶給客戶更多元的生活服務體驗。

「國泰世華銀行 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-高雄」CUBE信用卡及世界卡卡友優先購票活動連結：

https://www.cathay-cube.com.tw/cathaybk/personal/event/overview/credit-card/entertainment/2025/SunYanzi

國泰世華 孫燕姿 演唱會

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