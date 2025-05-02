五月新基金募集 主動式 ETF、多重資產夯

新基金募集熱潮再起，統計五月份將募集的新基金，共計有9檔產品募集，檔數為去年12月以來最多。從類型來看，ETF共計有4檔，佔的檔數最多，包括2檔主動式台股ETF，分別是將在5月5日率先募集的00982A主動群益台灣強棒，以及5月7日募集的主動統一台股增長，另外2檔ETF為海外股票ETF，為由台新投信發行的台新標普500和台新標普科技精選。

在多重資產基金方面，則有台新收益領航多重資產基金、群益印美戰略多重資產基金和施羅德台美雙利多重資產基金共3檔產品募集。其餘2檔產品分別為股票型的路博邁台日雙星股票基金和組合型的鋒裕匯理CIO精選均衡基金。

財富管理專家表示，ETF募集熱潮延續，觀察自去年3月以來，每月都有新ETF募集，值得留意的是，5月將募集的4檔ETF中，除了2檔被動式海外股票ETF，另外2檔都是台股主動式ETF，分為主動群益台灣強棒與主動統一台股增長，結合經理人主動選股與ETF的便利性，提供大眾投資台股新選擇。

另一方面，伴隨市場來回波動，訴求多資產穩健應對的多重資產基金持續受青睞，產品設計也跟著進化升級，以5月12日將要募集的群益印美戰略多重資產基金為例，便是首檔採印度股票與美國債券的多重資產基金，兼顧成長動能與穩健收益。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，主動式台股ETF的優勢在於，投資組合可隨時因應市況進行動態調整，也兼享交易便利、持股透明度高等優點，在現階段關稅政策搖擺不定、資金輪動快速的環境下，適合做為投資人參與台股市場的投資工具。

展望台股後市，基於台股投資題材多元，加上台灣企業在生產鏈的調度與佈局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待，值此震盪市況，正是透過主動式ETF切入台股市場的好時機。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，在全球貿易因美方對等關稅而處於在平衡的過程中，無人能完全置身事外，但印度因具備基本面優勢，今年GDP成長率預估達6.3%，持續於全球主要經濟體中維持最為強勁的態勢，企業獲利可望自去年第四季的低點逐季回升，再者，印度也就關稅議題與美展開協商，且因其內需強健、對美曝險較低，在高關稅競爭中展現出相對優勢，在跨國企業考慮將生產基地分散至中國以外的國家，印度製造更顯優勢，皆有助推動印度經濟與產業發展，進而帶動股市表現，中長期投資前景值得期待。