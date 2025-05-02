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獨／高齡支付革命將啟動 信託資訊傳輸平台最快年底上線

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

由信託公會攜手聯徵中心建置的創新服務「信託資訊傳輸平臺」，最快將於今年底至明年初正式上線，為國內信託產業注入數位轉型新動能。該平臺特別針對高齡者與其照護需求所設計，透過銀行App產出的QR Code，讓民眾在醫療機構、安養中心或特約商店消費時，無需先行墊付，也不需繁瑣請款，僅由店家掃碼、系統即時驗證，最快六秒內即可完成信託帳戶扣款支付，大幅提升資金流動性與使用便利性。

信託公會祕書長呂蕙容指出，傳統信託帳戶使用流程繁瑣，尤其在醫療支付上，多需民眾自費後再彙整單據請款，不僅行政作業繁重，也容易造成資金積壓，對高齡者與照顧者皆為一大負擔。而未來透過新平臺運作，客戶僅需出示銀行App產生的QR Code，由機構掃描後，聯徵中心立即將訊息傳送至信託帳戶開立銀行，銀行系統將自動審核客戶身分與帳戶餘額，並於六秒內完成回覆與扣款，付款即時又安全。

「未來民眾出院可直接完成付款，不再需要整理單據、排隊請款，醫院也只需提供電子收據，流程大幅簡化。」呂蕙容強調，這對於需長期照護、就醫頻繁的高齡族群與家庭，是一項極具實用性的創新服務。

她進一步指出，信託產品內容若無明顯差異，服務流程的便捷性與即時性將成為各家銀行競爭的關鍵。參與「信託資訊傳輸平臺」的銀行，勢必需升級系統能力與投資相關硬體設備。雖然升級費用依各銀行需求而異，但透過平臺提供差異化服務，將有助於搶佔銀髮財管市場。

目前我國信託系統在理財業務上已相當先進，導入如智能理財、AI分析、機器人理財與智慧客服等功能；但在財產信託領域，尤其如安養信託等服務，系統仍難以應付「即時處理」的需求。若要實現平臺的即時回應功能，銀行端需整合內部系統架構，甚至建立中臺進行資料傳輸，這些改造工程無疑將帶來一筆可觀的資金與技術投入。

此外，「跨行可攜功能」是該平臺另一亮點。呂蕙容解釋，透過此功能，客戶未來可將基金等信託金融商品從A銀行安全轉至B銀行。轉帳前由A銀行先確認B銀行是否具備該商品，雙方確認後再透過聯徵中心平臺傳輸資料，全程確保資訊安全，避免資料外洩。「這樣做，不僅提高資產配置的靈活性，也促進銀行間合作。」她表示，雖然初期銀行或有客戶流失的顧慮，但長遠而言，也能吸引其他銀行的客群，形成資源交流的良性循環。

據了解，目前已有9家銀行正式簽約加入「信託資訊傳輸平臺」，包括：合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀、中國信託、高雄銀行及三信商銀。今年預計還將有2至3家銀行陸續加入，名單包括土地銀行、永豐銀行與台新銀行。

信託公會表示，該平臺未來可望成為信託服務數位轉型的基礎設施，並加速金融機構在銀髮與財產信託市場的布局。隨著平台普及及應用擴大，未來高齡者與其家屬在支付、照護、資產管理等面向上，都能享有更高的便利性與安全性，為全民信託生活打開新局。

QR Code 中國信託 兆豐銀行

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