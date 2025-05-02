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七都以外房貸重災區曝 這縣市核貸量狂減四成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
屏東市房市示意圖。台灣房屋提供
屏東市房市示意圖。台灣房屋提供

房仲統計聯徵中心房貸數據指出，政府打炒房，不只都會區，非都會縣市也被打趴。

根據金融聯徵中心資料，七都以外不含離島，包含宜花基、雲彰投等共11個縣市，2024年Q4新增房貸，除了南投縣，其餘10縣市Q4核貸件數，均比上一季下滑，量減最多的縣市為屏東市，季減451件，減幅逾四成。

其次為宜蘭縣及基隆市，分別季減354件及177件，其他包括彰化縣、雲林縣、苗栗縣、嘉義市等縣市，核貸量同步季減百件以上，大幅縮水。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第七波信用管制針對第二戶購屋貸款管制地區，從特定地區擴大至全台，貸款成數調降至五成，投資族和多屋族首當其衝，被迫重新調整資金槓桿，讓整體核貸量表現快速下墜。

張旭嵐表示，季減最多的屏東縣及宜蘭縣，近年雙雙受惠高鐵延伸計畫的建設紅利，房市供需熱絡，屏東縣在2024年前三季連續創下破千筆核貸量，締造出史上最高峰，宜蘭縣同樣在2024年Q3，創下史上最高969件核貸量。

不過重大建設利多，兌現時程長，在政策壓力下價量面臨短期修正，因此和高基期量相較，Q4轉跌幅度相較其他縣市明顯。

七都以外的11個縣市當中，只有南投縣一枝獨秀，Q4核貸量逆勢成長，季增131件，平均鑑估房價季增26萬元，是唯一表現價量齊揚的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年中部受惠中科效應帶動，除了台中房市供需走揚，外擴效益讓擁有國三便利交通機能、距離台中都會區不遠的南投市與草屯鎮，亦成為建商推案熱點。

新案交屋助攻下，南投縣2024年Q2核貸量衝上840件，創下史上新高，Q4雖受第七波信用管制，核貸量仍為史上次高達539件。

觀察各縣市平均鑑估房價，多數呈現量縮價跌，南投縣則因買氣有撐，平均鑑估房價呈向上成長，推案熱區的草屯鎮，因新案拉抬房價高漲，近一年平均成交單價21.7萬元，已超越縣府所在的南投市，甚至比鄰近的台中市霧峰區還高。

張旭嵐指出，市場持續受信用管制政策影響，接續4月關稅議題衝擊股市震盪，重挫市場信心，整體房市買氣表現保守，各縣市今年上半年整體核貸表現，轉由自住撐場、部分熱區可望仰賴短期交屋動能，整體量體表現推估走向盤整。

非七都2024第三、四季新增房貸比較。資料來源／台灣房屋
非七都2024第三、四季新增房貸比較。資料來源／台灣房屋

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