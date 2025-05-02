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北富銀推多重繳稅優惠 信貸首期利率低至0.01%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2025報稅季5月1日已開跑，財政部為減輕國民負擔，全面調高免稅額度、標準與特別扣除額、基本生活費及調整所得稅級距，並因應美國關稅政策，延長所得稅申報截止日至6月30日。響應主管機關政策，台北富邦銀行也推出信用卡繳稅及信貸優惠方案，協助民眾輕鬆完成繳稅大事。

北富銀分析行內客戶暨往繳稅狀況發現，2024年刷卡繳稅金額較2023年成長達52%，繳稅戶數也同步成長28%，民眾對信用卡繳稅的接受度逐年穩定增加，預期今年也會維持雙位數成長。此外，分析中也發現高資產客戶對稅務分期服務接受度更高，繳稅金額達百萬元以上者，超過八成選擇以刷卡分期方式納稅，也顯示保持資金靈活度對財務規劃的重要。

為協助客戶以最適合自身財務規劃的方式完成納稅，北富銀自5月1日至6月30日推出多項繳稅優惠。在信用卡部分，提供一次付清和分期優惠二擇一方案，若使用富邦卡且為北富銀存戶，一次付清單筆繳稅滿30萬元可獲得0.36%刷卡金；使用J卡單筆繳稅滿12萬元，可獲得0.2%刷卡金，回饋率相當不錯，納稅人可以把握機會。

如果想採用刷卡分期繳稅，富邦卡友可於刷卡授權之後，立即至北富銀「Fubon＋」行動銀行APP進行分期設定，不限金額可享3期0%、6至12期3.88%、18至30期5.88%之優惠利率；北富銀存戶且單筆繳稅滿30萬元，可享有6期0利率優惠。若卡友選擇的是有息分期方案，單筆滿2萬元且分12期以上，北富銀加贈刷卡金200元，帶給民眾更多納稅小確幸。

除信用卡優惠外，北富銀也同步推出信貸優惠專案，只要在5月1日至6月30日報稅期間申辦，首期利率僅需 0.01%，手續費可減免2,000元。北富銀說明，此優惠方案不僅申貸門檻低，無需擔保品和保證人，有穩定收入即可線上申請，且線上簽約最快1小時核貸，簽約後10分鐘即可撥款，流程十分快速便捷，民眾有資金周轉需求時，不妨考慮善用信貸方案，透過適度財務槓桿緩解當前支出壓力，為個人及家庭財務的長期發展創造更有利的條件。

隨著報稅季到來，以報稅為名的詐騙案件也持續增加，手法更是五花八門，有謊稱當天補足欠稅，就可以趕上首批退稅，也有假扮國稅局人員，要求民眾去ATM辦理「金融卡轉帳退稅」，實際是把錢轉到詐騙集團的帳戶，或以稅務電子數位化普查、扣繳稅款異常等理由，誘騙民眾到特定網址登記，藉此竊取信用卡或帳戶資料。

北富銀提醒民眾，金融機構和政府機關絕不會以電話、簡訊或電子郵件方式通知民眾辦理退稅，也不會要求民眾前往ATM進行稅務相關操作，遇到這些可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線確認，以免造成財務損失。

信用卡 刷卡 北富銀

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