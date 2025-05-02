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壽險房貸快額滿 申貸更難

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
市場上已有銀行不做換屋族房貸，行庫主管指出，主要是因為須追蹤客戶情況，帶來額外的行政負擔。圖／聯合報系資料照片
市場上已有銀行不做換屋族房貸，行庫主管指出，主要是因為須追蹤客戶情況，帶來額外的行政負擔。圖／聯合報系資料照片

民眾買房想申辦房貸難度恐更高，金融圈人士指出，先前一度成為民眾房貸資金活水的大型壽險公司，已傳出房貸額度快額滿，很多申請案件都因此吃「閉門羹」。

金融圈高層指出，先前壽險提供房貸額度，以國泰、富邦人壽最具代表性，其他多家中大型壽險也有提供，利率大多為百分之二點五、貸款成數八成，條件比房貸業務「兵荒馬亂」的銀行好得多。但由於先前在銀行「一貸難求」的房貸業務流向壽險，導致大型壽險公司的房貸業務提前額滿，恐使民眾面臨求貸無門的窘境。

不過，一位金融業高層私下說，銀行體系提供足夠的資金讓民眾買房，這是居住正義的實現，當連首購族都得排隊三個月還不見得能拿得到資金，這就很「畸形」；若金融體系的房貸資金不合理的緊縮，以致無法滿足民眾「住者有其屋」的需求，這也代表社會安全網出問題。

明明有額度 排隊3個月

本報記者訪調各大金融機構和房仲業者，盤點出房貸市場目前至少有五大現象。

第一，銀行明明有額度，民眾仍至少要排隊三個月。金管會日前公布銀行不動產放款最新統計，銀行的上限壓力已舒緩，全體國銀的平均數為百分之廿六點三一，低於百分之卅的上限，但民眾一貸難求的情況卻未因此改善，因為中央銀行的總量管制壓力罩頂，大部分國銀的房貸、土建融等不動產放款額度仍得繼續降低，不僅公股行庫全面收緊額度，許多中大型指標民營銀行都跟進，房貸一等要三個月的個案比比皆是。

路過客申貸 都遭到拒收

第二，銀行緊縮寬限期，民眾籌資手頭更緊。一家國銀房貸主管指出，許多民營銀行已不收新貸戶，除非是既有理財往來的客戶才會受理，「過路客」申貸案就拒收，即使是房仲介紹的也一樣；此外，即便是公務員申辦新青安貸款，也都要等三個月以上，尤其新青安實際撥款成數已不到八成，而且寬限期大多只給一年，不少貸款戶甚至沒有寬限期。

國銀主管說，因為目前給房貸戶寬限期要面對兩大壓力，一是銀行將缺乏借款戶還款，以提供新房貸的額度；二是銀行也需要資金及降低資金成本，借款戶的還款能讓銀行免於對外拆款及調度資金，因此緊縮寬限期。

第三，房仲業者出現離職轉業潮。據了解，很多房仲業者因為活不下去被迫轉行，有的去開早餐店、作外送，也有去洗車行幫忙洗車，即使仍在房仲業的也不得不去兼差，才有足夠的收入因應生活所需。

婉拒換房族 祭出高利率

第四，切結書只是表象，實際上是婉拒換屋族貸款。雖然央行對換屋族有「切結書」制度，讓一年內賣屋的換屋族仍可取得八成貸款成數，但據本報調查，有銀行表面上讓民眾簽署切結書，卻把利率拉高至百分之三以上，且至少要排三個月，讓想換屋的民眾知難而退。主因是銀行不想屆時再去調查貸款戶是否賣屋，且一旦央行金檢到切結戶沒賣屋的情況，銀行將面臨挨罰風險。

第五，重購退稅因為房貸拖延，變數大增。財政部的房地合一稅重購退稅，必須在買屋後兩年內完成新舊移轉的賣屋交易，但現在至少得等三個月還等不到貸款，導致想賣屋的民眾因為買方無法即時取得房貸，無法趕在適用重購退稅的最後時限內完成交屋，因此無法適用重購退稅。

切結書 房仲業 額度

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