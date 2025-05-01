壽險賣出三張百億神單 美元利變型Q1銷售125億稱冠

今年第1季，國內大型壽險公司誕生三張「百億神單」，其中，壽險龍頭國泰人壽坐擁兩張，分別是「萬美利」美元利變終身壽險，以及「月月泰利」台外幣變額年金；另一張則是2024年壽險業的保單銷售冠軍—安聯人壽「吉利發發」變額萬能壽險。

據業者統計，今年第1季，國內有三張契約保費收入突破百億元的保單，國泰人壽便占兩張，其中國泰人壽「萬美利」美元利變終身壽險，今年前三月賣破125億元居冠，國泰人壽「月月泰利」逾120億元緊追在後，安聯人壽「吉利發發」變額萬能壽險逼近120億元，居第三。

第1季「百億神單」概況

壽險業者指出，去年第4季至今年第1季，國內外股市呈多頭走勢，激勵投資型保單銷售升溫，今年首季的三張「百億神單」，兩張為投資型商品，一張是利變型保單。

業者預估，近期至少會再新增一張「百億神單」。南山人壽的「鑫富雙享2」台外幣變額年金，因截至3月底，今年來銷售金額近98億元，距離百億大關僅半步之遙。

美國聯準會去年9月啟動降息循環，加上大型壽險公司持續拉高美元保單宣告利率，增添商品投資魅力，促使壽險商品銷售明顯回溫。

回顧去年全年，八家壽險公司合計出現11張「百億神單」，寫三年來新高紀錄；其中還有一張賣逾300億元，有五張銷售金額超過200億元。去年壽險保單銷售冠軍為安聯人壽「吉利發發」變額萬能壽險，全年售出超過370億元。

國泰人壽去年有三張保單賣逾百億元，高居業界之冠，分別是「月月泰利台外幣變額年金」、「萬美利利變美元終身壽險」，以及「鑫超月得益台外幣變額年金」，這三張保單2024年都賣逾200億元；其中明星商品「月月泰利」全年銷售逼近300億元，排名第二。

整體來看，今年第1季投資型保單大熱賣，根壽險公會統計，整體投資型保險商品新契約保費1,216億元，較去年同期暴增123.2%，總保費收入也成長，合計為6,703億元，較去年同期增加19.9%；其中新契約保費2,705億元，年增51.3%，續年度保費3,997億元，年增5.1%。