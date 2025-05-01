快訊

反擊！詹姆士親曝5大聲明駁「空手套白狼」：看清人只要一舉動

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

今晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 下周二迎來梅雨季首波鋒面

壽險業者看股災 喜憂參半

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

美國總統川普對等關稅政策釀成全球股災，對壽險業而言「喜憂參半」。壽險高層指出，歷經股市幾波重挫後，部分受傷的投資人回心轉意，資金重返收益較為穩定的保險商品，促使壽險保單銷售轉佳；不過，每逢股市大跌時，壽險公司也湧現一波解約變現潮，後續效應仍待觀察。

壽險高層說，2024年以前的解約潮，主因美元存款利率居高不下，保戶解約美元保單轉存美元高利定存、轉投高股息ETF，但川普對等關稅政策如核彈般重擊全球股市，當初解約保單，轉存股市ETF的投資人全都慘遭套牢，只能說「人算不如天算」。

另一方面，美國聯準會2024年9月啟動降息，美元存款利率每況愈下，壽險公司反其道而行，近幾個月陸續拉高美元保單宣告利率。放眼大型壽險公司美元保單最高宣告利率，4.15%已是「標配」，甚至有業者祭出逾4.32%的高水準，比一般銀行美元高利定存水準更為誘人。

壽險公會統計顯示，今年第1季，壽險投資型保險商品新契約保費1,216億元，較去年同期暴增123.2%，主要原因為部分壽險公司積極與銀行通路合作推出投資型新商品，帶動投資型保單熱銷。此外，今年首季，整體傳統型保險新契約保費1,488億元，年增19.8%，且不論是投資型壽險或投資型年金險，較去年同期均暴增逾一倍。

保險 川普 美國

延伸閱讀

國壽美元保單宣告利率調升

外幣保單保費占比 大降

壽險外溢保單首季新契約保費達110.9億 年增110%

壽險外溢保單首季售25萬件 保費年增110%、國泰占近9成

相關新聞

壽險房貸快額滿 申貸更難

民眾買房想申辦房貸難度恐更高，金融圈人士指出，先前一度成為民眾房貸資金活水的大型壽險公司，已傳出房貸額度快額滿，很多申請...

央行大動作澄清 美財部未提匯率終極目標價 台幣升到13.3…無稽之談

近期市場盛傳，美國與主要貿易對手國進行關稅協商時可能要求貿易對手國貨幣升值，甚至有媒體大篇幅報導，「海湖莊園協議」的終極...

金管會：擴大金檢虛擬幣商

全台最大加密貨幣實體交易幣商「幣想科技」（Bitshine）疑似勾結詐騙集團，金額涉上億元，金管會檢查局副局長郭文龍昨（...

土銀獲准設東京分行

台積電赴日引發台廠供應鏈腳步，也持續帶動國銀赴日設點熱。金管會昨（1）日宣布核准土銀設日本東京分行，這是第11家銀行赴日...

中信金給員工七天關懷假

昨（1）日適逢勞動節，中信金控領先同業，宣布自今年5月1日起，旗下集團逾萬名員工每年將可享有七天全薪「員工關懷假」，成為...

玉山金出擊 建防詐實驗室

為強化台灣金融科技防詐能力，玉山金控近日與數位發展部合作成立「防詐實驗室」，並於4月30日掛牌啟用。玉山擔任金融科技產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。