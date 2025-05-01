壽險業者看股災 喜憂參半

美國總統川普對等關稅政策釀成全球股災，對壽險業而言「喜憂參半」。壽險高層指出，歷經股市幾波重挫後，部分受傷的投資人回心轉意，資金重返收益較為穩定的保險商品，促使壽險保單銷售轉佳；不過，每逢股市大跌時，壽險公司也湧現一波解約變現潮，後續效應仍待觀察。

壽險高層說，2024年以前的解約潮，主因美元存款利率居高不下，保戶解約美元保單轉存美元高利定存、轉投高股息ETF，但川普對等關稅政策如核彈般重擊全球股市，當初解約保單，轉存股市ETF的投資人全都慘遭套牢，只能說「人算不如天算」。

另一方面，美國聯準會2024年9月啟動降息，美元存款利率每況愈下，壽險公司反其道而行，近幾個月陸續拉高美元保單宣告利率。放眼大型壽險公司美元保單最高宣告利率，4.15%已是「標配」，甚至有業者祭出逾4.32%的高水準，比一般銀行美元高利定存水準更為誘人。

壽險公會統計顯示，今年第1季，壽險投資型保險商品新契約保費1,216億元，較去年同期暴增123.2%，主要原因為部分壽險公司積極與銀行通路合作推出投資型新商品，帶動投資型保單熱銷。此外，今年首季，整體傳統型保險新契約保費1,488億元，年增19.8%，且不論是投資型壽險或投資型年金險，較去年同期均暴增逾一倍。