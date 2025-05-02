玉山金出擊 建防詐實驗室

為強化台灣金融科技防詐能力，玉山金控（2884）近日與數位發展部合作成立「防詐實驗室」，並於4月30日掛牌啟用。玉山擔任金融科技產業聯盟「數位金融實務規範」工作圈召集人，已於2月底完成「金融無塵室」驗證，而防詐實驗室為第二階段，特別強化資料傳輸與運算過程安全，並擴大更多金融機構加入。

防詐實驗室於4月30日在digiBlock C數位創新基地掛牌啟用。數發部部長黃彥男表示，與玉山建立的防詐實驗室不僅是技術驗證，更是建立金融防護網重要一步。透過共享資料資源及演算法優化，確保詐騙風險能在第一時間被攔截與應對，是落實科技防詐、公私協力重要里程碑。

玉山金控科技長張智星指出，玉山金控、中信金控與中華郵政在第一階段以「警示帳戶偵測」合作，成功驗證金融無塵室的可行性，確保在多方機構資料匯集過程中，資料保護與資安均能獲得有效防護。該機制也是未來與各界合作的模式，提升防詐能力的同時，兼顧各機構的資料安全性。

玉山擔任金融科技產業聯盟「數位金融實務規範」工作圈召集人，專注於多元資料整合與應用，以及金融科技基礎建設，期望建立安心、普惠、有共識的金融環境；已於2月底完成封閉且安全的「金融無塵室」驗證，而防詐實驗室則是此概念第二階段，設計特別強化資料上傳加密機制及資料傳輸與運算過程安全可靠，並且擴大攜手更多金融機構加入。

玉山於2018年即透過數據分析、演算法技術，強化識詐、堵詐、阻詐能力，以自建「玉山哨兵模型」偵測異常帳戶，並透過專家經驗與AI模型預測協作，提早攔阻盜刷風險、防堵冒用交易。2023年更與警政署跨域合作，當民眾懷疑遭詐來電玉山客服中心確認時，便即時同步165反詐騙專線三方連線，讓案件處理時間由原本的30鐘縮短為10分鐘內。從內部借助AI科技力量，到外部聯合跨域夥伴，雙管齊下形成「玉山防詐藍圖」。

為讓實證成果擴展至更多產業，防詐實驗室為合作夥伴和業界開啟安全的環境來檢測潛在不法金流行為。未來將透過演算法與硬體架構精進，結合更多元的資料來源，識別更多潛在被害人，進一步強化台灣防詐能力。