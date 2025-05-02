土銀獲准設東京分行
台積電赴日引發台廠供應鏈腳步，也持續帶動國銀赴日設點熱。金管會昨（1）日宣布核准土銀設日本東京分行，這是第11家銀行赴日設點。金管會去年已陸續核准合庫與北富銀赴日設分行。
據統計，目前共有八家銀行，設了十家分行、三家出張所、一家子行及一家辦事處，其中兆豐銀、玉山銀都在日本設兩家分行，中信銀則有一家分行和東京之星子行，另玉山、台新和彰銀（2801）都設「出張所」，臺銀則設辦事處。
若以設點區域來看，臺銀、一銀、彰銀、台企銀、台新銀、中信銀、兆豐銀、玉山銀等八家銀行都首選東京設分行；2024年合庫與北富銀、及今年土銀也都率先進駐東京設點。
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