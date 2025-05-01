金管會預算遭刪 赴陸實地金檢全停擺
金管會預算遭刪，今年將確定無法赴陸做實地金檢。檢查局副局長郭文龍說，原定今年要赴陸實地金檢5家金融機構（台資銀行或券商），但預算遭刪，只能赴香港金檢2家金融機構。
金管會今年預算遭刪，最大衝擊是金檢量能，其中赴大陸旅費通刪八成，只剩下36萬元，將影響檢查局原訂今年赴陸金檢當地5家台資銀行或券商分支機構，恐無法赴陸實地金檢，只能採取替代方案因應。
郭文龍說，掌握台資機構在大陸風險的替代方式，是改透過總行做實地檢查，主要有三種方式。
一、檢視國銀海外分子行營運管理妥適性，二、審查總行報送當地主管機關、或是會計師查核、或是內部稽核查核報告，來了解查核狀況，三、場外日常監理報表等，藉此盡可能來掌握、評估台資機構在大陸市場的經營風險。
檢查局原訂今年赴陸查5家金融機構，預算遭刪後，將依剩餘36萬經費，改赴香港查兩家金融機構。
郭文龍說，要查哪兩家在香港金融業，篩選標準會以財業務規模較大、有特殊風險事件、或是檢查頻率已經到了、或是從未查過等，將根據不同考量因素做篩選。
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