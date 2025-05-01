年省逾億費用！金管會推基金清算平台 促前20大投信加入

為提升投信基金款項收付的作業效率，金管會在2022年核准集保中心建置「境內基金集中清算平台」，該清算平台已在2023年6月上線，至今基金市占規模前20大投信中，已有12家加入，金管會目標是這20大都能全數加入。

金管會今天公布集保中心「境內基金集中清算平台」的推動績效。目前共有17家投信業（其中12家是基金市占前20大）、14家銷售機構（含銀行、券商和投顧）加入該清算平台。

以加入清算平台的基金檔數、銷售額來看，市占各是56%和54.6%，換言之，等於約莫有四成左右都未納入，證期局副局長黃厚銘說，未加入的業者，可能是基於系統開發、或投入成本評估，可能衡量一些成本效益做考量。

金管會目標是希望基金規模市占前20大投信業者都可以加入，若以目前來看，僅剩8家尚未加入。

2022年5月金管會核准集保中心建置「境內基金集中清算平台」做基金款項收付，第一階段是提供投信與基金保管行的款項收付，是在2023年6月上線，第二階段是提供投信與一般投資人的款項收付，則是在2024年12月上線。

目前民眾透過銀行信託帳戶、或是券商財管帳戶下單買基金，銀行或券商都得用人工下單到不同基金公司、匯款也要分不同基金帳戶，整個作業既繁複、成本也高。

投信、保銀、及銷售機構等加入「集中清算平台」後，集保曾估算，全市場一年可省下匯款和扣款1.6億元成本，連一般投資人透過投信公司下單，一年也估可省下2,000多萬元，投信、銀行、券商和投資人同享利多。

例如直接跟投信開戶下單的投資人，過去要買外幣基金，十筆單子得分十筆匯款匯給十家基金，一筆得付500元（含電報費），十筆得付5,000元，未來只需匯一筆，只需付500元，差了十倍。