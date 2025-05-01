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獨／今年首季壽險業誕生三張「百億神單」 這家囊括兩張

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
今年第1季，國內大型壽險誕生三張「百億神單」，其中壽險龍頭國泰人壽坐擁兩張。圖／國泰人壽提供
今年第1季，國內大型壽險誕生三張「百億神單」，其中壽險龍頭國泰人壽坐擁兩張。圖／國泰人壽提供

今年第1季，國內大型壽險誕生三張「百億神單」，其中壽險龍頭國泰人壽坐擁兩張，分別是「萬美利」美元利變終身壽險，以及「月月泰利」台外幣變額年金；另一張則是2024年壽險業的保單銷售冠軍—安聯人壽「吉利發發」變額萬能壽險。

據業者統計，今年第1季，國內有三張銷售金額突破百億元的保單，國泰人壽強占兩張，其中國泰人壽「萬美利」美元利變終身壽險，今年前三月賣破125億元居冠，國泰人壽「月月泰利」逾120億元緊追在後，安聯人壽「吉利發發」變額萬能壽險逼近120億元，暫居第三。

壽險業者指出，去年第4季至今年第1季，國內外股市呈多頭走勢，激勵投資型保單銷售升溫，今年首季的三張「百億神單」，兩張為投資型商品，一張是利變型保單。

業者預估，今年4月，國內至少還會增加一張「百億神單」—南山人壽的「鑫富雙享2」台外幣變額年金，今年截至3月底，銷售金額近98億元，距離百億大關僅半步之遙。

美國聯準會2024年9月啟動降息循環，加上大型壽險公司持續拉高美元保單宣告利率，增添商品投資魅力，促使壽險商品銷售明顯回溫。

回顧2024年全年，八家壽險公司合計誕生11張「百億神單」，寫三年來新高紀錄；其中還有一張賣逾300億元，有五張銷售金額超過200億元。

2024年壽險保單銷售冠軍為安聯人壽「吉利發發」變額萬能壽險，全年售出超過370億元。

國泰人壽去年有三張保單賣逾百億元，高居業界之冠，分別是「月月泰利台外幣變額年金」、「萬美利利變美元終身壽險」，以及「鑫超月得益台外幣變額年金」，這三張保單2024年全年都賣逾200億元；其中明星商品「月月泰利」全年銷售逼近300億元，排名第二。

國泰人壽 壽險公司

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