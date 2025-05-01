搶台積電供應鏈金脈！土銀跟進 第11家國銀殺進日本

台積電（2330）赴日引發台廠供應鏈腳步，也持續帶動國銀赴日設點熱。金管會1日宣布核准土銀設日本東京分行，這是第11家銀行赴日設點。金管會去年已陸續核准合庫與北富銀赴日設分行。

據統計，目前共有8家銀行，設了10家分行、3家出張所、一家子行及一家辦事處，其中兆豐銀、玉山銀都在日本設兩家分行，中信銀則有一家分行和東京之星子行，另玉山、台新和彰銀（2801）都設「出張所」，台銀則設辦事處。

若以設點區域來看，臺銀、一銀、彰銀、台企銀（2834）、台新銀、中信銀、兆豐銀、玉山銀等8家銀行都首選東京設分行；2024年合庫與北富銀、及今年土銀也都率先進駐東京設點。

另兆豐銀在大阪、玉山銀在福岡也設分行。三家設「出張所」中，玉山和台新全挑福岡、彰銀挑大阪；辦事處中，臺銀也首選福岡，臺銀也在3月中獲金管會核准再設福岡出張所，換言之，國銀赴日，除東京外，福岡也是熱區。

銀行局副局長陳允中說，2024年核准合庫與北富銀赴日設東京分行，但至今這兩家都尚未向日本金融廳申請，今年3月也才剛核准臺銀設福岡出張所，今天再核准土銀設東京分行。

據了解，合庫與北富銀可能需與日本金融廳預先溝通完後，再送件。一旦合庫、北富銀和土銀陸續獲日本金融廳核准，台資銀行赴日設點將達到11家，搶食台積電帶動台廠供應鏈衍生的聯貸商機。