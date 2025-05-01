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幣商涉詐效應！金管會要一口氣金檢12家 史上最大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

全台最大加密貨幣實體交易幣商（Bitshine）疑似勾結詐騙集團，金額涉上億元，金管會檢查局副局長郭文龍說，今年將全面擴大金檢虛擬資產服務提供商（VASP），預計再查12家，一口氣金檢VASP家數是史上最大。

據金管會統計，共21家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者，向金管會完成登記，其中也包括《幣想科技》，另外還有10家VASP是新進者也申請登記，合計共31家。

郭文龍說，到2024年底已累計金檢了10家VASP業者，2025年將針對已完成登記但尚未金檢的VASP，預計共12家做專案金檢，金檢重點包括防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護、防制詐騙等五大重點。

金管會是在2023年鎖定交易量與業務量最大的4家VASP做專案金檢，2024年再鎖定6家，兩年查了10家，2025年將一口氣檢查剩餘已完成登記的12家，等於所有VASP都「查一輪」，規模是過去兩年合計還多。

2023年金檢者，全被查出有洗錢防制等缺失，2024年證期局也全開罰單，其中以ACE王牌交易所（已更名為潤通數位創新）挨罰152萬元最高，MaiCoin（現代財富科技）、幣託（Bito）各被罰150萬元，幣錸（Rybit）也挨罰102萬元，合計4家挨罰554萬元罰鍰。

潤通數位創新（原名是王牌數位創新）也因涉詐，已沒有在3月底前向金管會登記，換言之，潤通數位創新已無法承做VASP業務。《幣想科技》則是第二宗涉詐的VASP業者。

《幣想科技》疑似與詐團勾結，替詐團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉給詐團洗錢。檢警發現，詐騙集團若要求被害人交付虛擬幣，都會專門指名幣想的門市購買，估計金額至少數億元，也引發財委會立委關注。

郭文龍說，過去金檢10家中，有2家沒有做後續VASP登記，因此21家已完成登記者，等於還有13家未查，28日已先去查了《幣想科技》，還剩餘12家VASP業者未查，預計今年底前將全部查完。

洗錢防制法 金管會

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