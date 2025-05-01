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川普逼迫新台幣匯率升值至13.3元？傳言竟是這樣來的

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。圖／聯合報系資料庫
新台幣匯率示意圖。圖／聯合報系資料庫

近期市場盛傳，美國與主要貿易對手國進行關稅協商時可能要求貿易對手國貨幣升值，甚至有媒體大篇幅報導，「海湖莊園協議」的終極目標是讓新台幣匯率升值到13.3元，不樂見傳言如滾雪球般擴大，中央銀行1日大動作發布新聞稿澄清，強調美國財政部並未要求新台幣升值，所謂升值到「特定價位」更是無稽之談。

央行強調，4月9日迄今，美國與日韓等國進行貿易協商，部分媒體提及海湖莊園協議，並臆測美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值。

央行表示，日前美國財政部長貝森特與日本財務大臣加藤勝信進行匯率議題協商，美國財長貝森特表示，美日貿易協商不會提及具體匯率目標，但希望日本尊重G7協議，不進行貨幣競爭性貶值，以取得不公平貿易優勢。之後日本官員亦強調，美方完全沒有談論匯率的目標水準，且雙方確認匯率應由市場決定，過度的匯率波動將損害經濟。

此外，自2021年以來，美國財政部匯率政策報告均指出，並未發現主要貿易對手國有從事競爭性貶值，以取得不公平的競爭優勢，未指控任何對手國為匯率操縱國。

央行強調，美國財政部並未要求新台幣升值，國內媒體報導美國要求新台幣升值，顯與事實不符。央行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。長期以來，新台幣匯率表現相對其他主要貨幣穩定，央行將持續致力維持新台幣的動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。

金融圈高層指出，傳言聲稱，川普終極目標是讓新台幣匯率升至13.3元，實際上這數據源自「大麥克指數」，本意是藉由英國媒體《經濟學人》所設計的購買力平價模型，推算各國貨幣的隱含匯率。而兩國的大麥克購買力平價匯率的計算方法，是以一個國家的大麥克以當地貨幣價格，除以另一個國家的大麥克以當地貨幣價格，並與實際匯率比較，得出哪國匯率被高估或低估，但用漢堡測量購買力平價存在侷限性，無法反映國家整體經濟狀況，例如稅收、商業競爭力及進口稅等。

主要貨幣波動度
主要貨幣波動度

台幣匯率 新台幣 美國

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