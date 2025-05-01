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合庫投信董事長陳美足卸任 於6月1日正式生效

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫投信董事長陳美足已請辭，於6月1日正式生效。 圖／聯合報系資料照片
合庫投信董事長陳美足已請辭，於6月1日正式生效。 圖／聯合報系資料照片

合庫投信董事長陳美足已請辭，於6月1日正式生效，離開公股金融圈，但非退休，而是轉往其他領域發展。

陳美足為前任合庫金控（5880）總經理，去年卸任金控後專職投信董座。如今離開投信之後遺缺將由現任金控總經理蘇佐政暫代，蘇佐政過去曾任合庫投信總經理，第二年就將公司轉虧為盈，在投信待了四年多也相當了解業務，不過據了解，此次只是暫代，合庫目前正積極尋覓人才來接掌投信。

此外，合庫金另一子公司合庫創投已延攬前富邦證創投總經理、富邦證資深副總經理吳春敏擔任合庫創投總座一職，將於本月中旬就任。吳春敏在富邦證督導投資銀行業務，在投行方面相當有經驗，而合庫創投制度較有彈性，未來也能與合庫證券密切配合，發揮更大綜效。據了解，合庫正積極督導其他非銀行子公司績效，目標仍是非銀子公司獲利佔金控10%。

另，合庫人壽有兩席獨董將於7月1日起辭任，主因該兩席獨董已連任三屆，依規定不能再續任。

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