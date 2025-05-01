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新台幣匯率狂升四天一度破32元 央行出面駁斥新台幣升值說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣示意圖。聯合報系資料照
台幣示意圖。聯合報系資料照

對於近期部分媒體報導美國要求台幣升值，並提及特定匯價，中央銀行今天傍晚特別發聲明稿，駁斥與事實不符。

市場解讀，央行不忍了出手駁斥，是因為近來市場對台幣匯率升值的預期甚囂塵上，台幣匯率不但因此已連4升，周三還一度升破32關卡驚見31字頭，不論是出口商或壽險公司都災情慘重，使央行非得趕在周五開市前對駁斥升值說。

央行強調，美國財政部並未要求台幣升值，國內媒體報導美國要求台幣升值，顯與事實不符，長期以來台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，央行將持續致力維持台幣動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。

央行也聲明，與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

央行指出，上月迄今，美國與日韓等國進行貿易協商，部分媒體提及海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord），並臆測美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值。日前美國財政部長貝森特與日本財務大臣加藤勝信進行匯率議題協商，美國財長貝森特表示美日貿易協商不會提及具體匯率目標，只是希望日本尊重G7協議，不進行貨幣競爭性貶值，以取得不公平貿易優勢。之後日本官員亦強調美方完全沒有談論匯率的目標水準，且雙方確認匯率應由市場決定，過度的匯率波動將損害經濟。

另外，自2021年以來，美國財政部匯率政策報告均指出，並未發現主要貿易對手國有從事競爭性貶值，以取得不公平的競爭優勢，因此未指控任何對手國為匯率操縱國。

台幣匯率 央行 美國

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