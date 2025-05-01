快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

麻衣切斷王泉仁2年後喊復出 親揭9年婚姻玩完原因

金管會推動基金集中清算平台 促前20大投信業者全加入

中央社／ 台北1日電

為提升投信基金款項收付作業效率，金管會今天指出，持續鼓勵投信業、銷售機構及保管銀行參與境內基金集中清算平台，目前已有17家投信事業、14家銷售機構加入集中清算平台，盼基金規模市占率前20大的投信業者全數加入。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會表示，金管會於2022年5月12日核准集保結算所可以經營「證券投資信託基金集中清算之款項總額收付業務」，提供銷售機構、投信事業與基金保管銀行（B2B）款項收付及投信事業直客（B2C）款項收付服務。

黃厚銘指出，集保結算所現已完成建置境內基金集中清算平台，投信事業、銷售機構及保管銀行可透過集中清算平台的款項集中處理及彙總收付機制，將現行多對多的匯款作業，改為多對一、一對多的模式，有效簡化基金款項收付及核帳流程。

黃厚銘進一步說明，投信事業也可以透過集中清算平台，產製買回、收益分配及清算款項的付款指示提供保管銀行，以及將標準化的基金收益分配資料提供銷售機構，取代目前紙本傳遞及人工處理的作業程序，提升基金作業效率，降低相關作業風險及成本。

黃厚銘指出，目前已有17家投信事業、14家銷售機構加入集中清算平台；金管會希望基金規模市占率前20大業者能夠加入，目前統計已有12家加入。

黃厚銘補充，若以基金檔數市占率計算，已加入集中清算平台的基金銷售金額占整體境內基金銷售金額為54.6%；他說，業者未加入的原因可能包含系統開發與成本考量。

另外，為提供投資人便利且低成本的基金申購扣款方式，降低基金交易成本，黃厚銘說，集中清算平台B2C款項收付服務2024年12月23日起上線，投信事業若透過集中清算平台提供B2C款項收付服務，投資人申購多檔基金時可一筆匯入集保專戶、節省匯費。

金管會

延伸閱讀

金管會：以最快速度調查是否陸資介入可成股東會改選

台日雙邊貿易往來密切 金管會宣布同意土地銀行申設東京分行

假外資割韭菜 金管會要查…彭金隆：解除限空令須觀察國際情勢

「幣想科技」涉詐 金管會查

相關新聞

新台幣匯率狂升四天一度破32元 央行出面駁斥新台幣升值說

對於近期部分媒體報導美國要求台幣升值，並提及特定匯價，中央銀行今天傍晚特別發聲明稿，駁斥與事實不符。

台日雙邊貿易往來密切 金管會宣布同意土地銀行申設東京分行

金管會今日宣布同意土地銀行向日本主管機關申請設立東京分行。金管會指出，土地銀行考量日本為全球主要經濟體之一，與我國雙邊貿...

美國要求新台幣升值並提及特定匯價？ 央行回應曝光

中央銀行1日發布新聞稿澄清，近期部分媒體報導美國要求新台幣升值，並提及特定匯價，顯與事實不符，央行祭出五點澄清。

金管會預算被砍去不成大陸 將移師香港祭出四大選案標準

檢查局在114年度的預算，去大陸分支機構，檢查局副局長郭文龍指出，由於今年都遭刪除預算，刪減率80%，只剩36萬元預算，...

幣想科技涉詐連鎖效應 金管會今年擴大金檢12家幣商

幣想科技涉詐連鎖效應，使金管會今年將全面擴大金檢VASP（虛擬資產業者）。檢查局副局長郭文龍指出，今年度將持續金檢尚未完...

中信金勞動節送大禮 宣布每年7天「員工關懷假」大放送

中信金控開金融同業之先，宣布自今年5月1日起，旗下集團逾萬名員工將可享有每年7天全薪「員工關懷假」，是否會在金融圈掀起一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。