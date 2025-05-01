金管會推動基金集中清算平台 促前20大投信業者全加入

為提升投信基金款項收付作業效率，金管會今天指出，持續鼓勵投信業、銷售機構及保管銀行參與境內基金集中清算平台，目前已有17家投信事業、14家銷售機構加入集中清算平台，盼基金規模市占率前20大的投信業者全數加入。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會表示，金管會於2022年5月12日核准集保結算所可以經營「證券投資信託基金集中清算之款項總額收付業務」，提供銷售機構、投信事業與基金保管銀行（B2B）款項收付及投信事業直客（B2C）款項收付服務。

黃厚銘指出，集保結算所現已完成建置境內基金集中清算平台，投信事業、銷售機構及保管銀行可透過集中清算平台的款項集中處理及彙總收付機制，將現行多對多的匯款作業，改為多對一、一對多的模式，有效簡化基金款項收付及核帳流程。

黃厚銘進一步說明，投信事業也可以透過集中清算平台，產製買回、收益分配及清算款項的付款指示提供保管銀行，以及將標準化的基金收益分配資料提供銷售機構，取代目前紙本傳遞及人工處理的作業程序，提升基金作業效率，降低相關作業風險及成本。

黃厚銘指出，目前已有17家投信事業、14家銷售機構加入集中清算平台；金管會希望基金規模市占率前20大業者能夠加入，目前統計已有12家加入。

黃厚銘補充，若以基金檔數市占率計算，已加入集中清算平台的基金銷售金額占整體境內基金銷售金額為54.6%；他說，業者未加入的原因可能包含系統開發與成本考量。

另外，為提供投資人便利且低成本的基金申購扣款方式，降低基金交易成本，黃厚銘說，集中清算平台B2C款項收付服務2024年12月23日起上線，投信事業若透過集中清算平台提供B2C款項收付服務，投資人申購多檔基金時可一筆匯入集保專戶、節省匯費。