金管會預算被砍去不成大陸 將移師香港祭出四大選案標準

檢查局在114年度的預算，去大陸分支機構，檢查局副局長郭文龍指出，由於今年都遭刪除預算，刪減率80%，只剩36萬元預算，因此無法辦理去實地檢查的作業。他也指出，原本預計檢查5家銀行分行或券商，由於預算只剩36萬，現在只剩去金檢香港分行勉強還有一些經費可支應。

郭文龍說，36萬的金檢預算接下來將支應香港地區分行或券商的檢查，將最多金檢2家，包括久未金檢，檢查時間已到、該機構近來的財業務狀況變動較大，或是發生風險較高的事件，至少這四大指標將列入檢查局內部的選案標準。

郭文龍對於無法赴大陸實地金檢的替代方案指出，包括分行與子行的營運管理妥適性，檢查總行報送當地主管機關金檢報告、會計師查核報告、內部稽核報告，和場外監控報表稽核系統的數據來替代實地的金檢；至於書面查核所作不到的，郭文龍指出，實地金檢則較有實地驗證的優點。

對於為何無法金檢2家以外的更多機構，郭文龍則說明，倘若以一組四人去8天、10天金檢，以香港目前的物價，恐怕無法金檢香港太多的金融分支據點，另外，對一家機構的金檢所需時間，若其業務規模大，也要花更多時間。