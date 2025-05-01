幣想科技涉詐連鎖效應 金管會今年擴大金檢12家幣商
幣想科技涉詐連鎖效應，使金管會今年將全面擴大金檢VASP（虛擬資產業者）。檢查局副局長郭文龍指出，今年度將持續金檢尚未完成檢查的業者，大概會對12家辦理專案檢查，都會排入年底檢查計畫，並希望能在今年底全面完成金檢。
倘若以金檢家數來看，今年的金檢規模將更甚於前；至於今年度對VASP的金檢重點，郭文龍列舉，大致包括了防制洗錢、打擊資恐，反武器擴散、消費者保護、防制詐騙等五大重點。
郭文龍表示，檢查局自112年度起，已啟動金檢虛擬幣商，截至113年底完成金檢10家，而截至3月底，先前已作洗防聲明的26家業者，有21家向金管會重新提出洗錢防制登記，檢查局盤點尚未金檢以及新登記的業者，總共有12家業者後續會作年度金檢，至於幣想科技則已在本周一被金檢，因此未包括在上述的12家名單。
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