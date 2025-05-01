聽新聞
0:00 / 0:00
台日雙邊貿易往來密切 金管會宣布同意土地銀行申設東京分行
金管會今日宣布同意土地銀行向日本主管機關申請設立東京分行。金管會指出，土地銀行考量日本為全球主要經濟體之一，與我國雙邊貿易往來密切，規劃於日本設立東京分行，以延伸該行金融服務觸角至東北亞，逐步建構該行完整海外服務網絡。
金管會表示，目前本國銀行於日本已設有分支機構者，計有臺灣銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等8家銀行。金管會也統計，這8家銀行在日本共有10家分行、3家出張所、1家子行（東京之星）、1家台銀辦事處，而台銀正在準備申設出張所，倘若出張所正式營運之後，是否收掉台銀辦事處，有待觀察。
在其他銀行方面，金管會指出，兆豐則有東京分行及大阪分行，玉山則是東京分行、福岡分行及熊本出張所，台新有東京分行及福岡出張所，彰銀有東京分行及大阪出張所。
金管會也指出，截至114年3月底止，土地銀行海外據點計有8家分行及1家代表人辦事處，分別設置於洛杉磯、紐約、新加坡、香港、上海、天津、武漢、布里斯本、吉隆坡等地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言