台日雙邊貿易往來密切 金管會宣布同意土地銀行申設東京分行

金管會今日宣布同意土地銀行向日本主管機關申請設立東京分行。金管會指出，土地銀行考量日本為全球主要經濟體之一，與我國雙邊貿易往來密切，規劃於日本設立東京分行，以延伸該行金融服務觸角至東北亞，逐步建構該行完整海外服務網絡。

金管會表示，目前本國銀行於日本已設有分支機構者，計有臺灣銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等8家銀行。金管會也統計，這8家銀行在日本共有10家分行、3家出張所、1家子行（東京之星）、1家台銀辦事處，而台銀正在準備申設出張所，倘若出張所正式營運之後，是否收掉台銀辦事處，有待觀察。

在其他銀行方面，金管會指出，兆豐則有東京分行及大阪分行，玉山則是東京分行、福岡分行及熊本出張所，台新有東京分行及福岡出張所，彰銀有東京分行及大阪出張所。