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中信金勞動節送大禮 宣布每年7天「員工關懷假」大放送

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金勞動節送大禮 宣布每年七天員工關懷假大放送。圖／中信金控提供
中信金勞動節送大禮 宣布每年七天員工關懷假大放送。圖／中信金控提供

中信金控開金融同業之先，宣布自今年5月1日起，旗下集團逾萬名員工將可享有每年7天全薪「員工關懷假」，是否會在金融圈掀起一波「跟風效應」，已受市場高度矚目。

中信金在2023年3月首創全薪「親子假」，如今再率先推出關懷假，對此中信金指出，這是為了讓同仁在忙碌工作之餘，得以照顧個人與家庭的身心需要，並響應政府鼓勵企業營造友善職場相關政策，因此今日發出內部的員工信，宣布推出「員工關懷假」制度，同仁可在家人需要短期照顧、或有要事必須親自處理時善用，以更貼心的方式照顧同仁的需求。

中信金控 職場 親子

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