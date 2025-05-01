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創新板新版風險預告書新增簽署數破百萬 交投日漸活絡

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所公布，創新板新版風險預告書新增簽署份數已突破百萬份，隨創新板制度逐步深化改革，市場活躍度顯著提升，為投資者帶來更多投資機會，並顯示出強勁的增長潛力。

鼓勵更多投資人參與臺灣創新板，並進一步活絡創新板市場量能，證交所於1月6日起全面取消創新板合格投資人限制，並推出新版風險預告書，投資人僅簽署創新板風險預告書，即能交易創新板股票，為創新板的發展注入新動能。

隨創新板股票持續吸引市場關注，證交所表示，20家創新板掛牌公司中，已有13家公司成功實現獲利，且營收明顯增長，這些企業展現出強勁的營運能力，打破創新企業未獲利的既定印象，為投資者提供具潛力的投資機會。

證交所統計，今年第1季創新板日均成交量與日均成交金額顯示出顯著增長，日均成交量由去年第4季的1,784張增長至3,152張，增幅達76.74%，日均成交金額則由1.64億元增至3.26億元，增幅達98.65%，反映市場對創新板股票投資氣氛逐漸轉佳。

新版風預告書簽署份數突破百萬，再加計原版風險預告書既有31萬份，已達131萬份，展現資本市場對創新板的重視和關注。

創新板

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