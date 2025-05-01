市場變動快 利變終身壽險聚焦資產累積及傳承

利率變動型終身壽險具有資產累積及傳承功能，其與宣告利率連動，靈活反應市場利率而有機會讓保障增值、資產累積。面對快速變化的金融情勢，利率變動型終身壽險更突顯其功能，讓保戶在身後更妥善地照顧家人。

宏泰人壽表示，目前經濟局勢的變化比過往更難掌握，個人資產如何妥善安排是許多壽險顧問被保戶諮詢時的常見問題，除了確保資產不受影響之外，保戶也期望透過更適合且安全的方式在身後持續照顧家人，壽險是首要選項；如果想要享有壽險保障及達到資產有機會增值的效果，可進一步衡量利率變動型終身壽險。

利率變動型終身壽險除了考慮預定利率之外，其與宣告利率連動，當宣告利率高於保險契約的預定利率時，就可以獲得增值回饋分享金，讓資產再累積。由於利變型終身壽險有最基礎的預定利率，宣告利率會因市場利率變化而浮動，然而假設發生宣告利率低於預定利率的情況，亦可依預定利率計算保單價值，相對穩定且發展成熟的回饋機制滿足保戶對於追求資產穩定累積的需求。

以「宏泰人壽泰得利利率變動型終身保險（ITV）」為例，以新台幣計價可免於匯兌風險，保障內容相對重視資產累積與守富傳承。進一步試算40歲男性投保ITV，基本保險金額895,473元，表定保險費為1,007,049元，高保費折扣後實繳躉繳保險費1,000,000元。投保時增值回饋分享金給付方式選擇增額繳清保險金額，自第七保單年度起，增值回饋分享金給付方式選擇增額繳清保險金額，假設爾後宣告利率皆維持2.73%不變，本案例被保險人若於80歲身故，身故保險金一次給付金額為2,844,097元，這筆費用就可以照顧所愛家人。

宏泰人壽認為，在金融情勢瞬息萬變的當下，每個人對於個人資產、未來長期規劃更應抱持審慎態度，而保險是一輩子的事，在明確的投保目的及經濟可承受的範圍內，以穩定安全的方式，為自己及家人做最好的保險安排。