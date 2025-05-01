玉山銀行獨家冠名五月天演唱會 卡友獨享優先購票

玉山銀行獨家冠名贊助五月天回到那一天巡迴演唱會-台北站．大巨蛋首唱版，華人音樂天團MAYDAY五月天即將於6月27、28、29日，7月4、5、6、11、12日，連續3週在台北大巨蛋舉辦8場演唱會。本次演唱會門票將在5月3日上午11點於拓元售票系統開放售票，為回饋廣大玉山卡友，所有場次皆特別規劃「玉山卡友專區」，提供所有玉山信用卡、簽帳金融卡可以提前1小時，在5月3日上午10點獨享優先購票權益。

使用玉山Unicard購買本次五月天演唱會門票，並透過玉山Wallet優惠專區領取優惠券，另享有購票金額5% e point回饋，玉山表示，喜愛五月天的朋友們準備好玉山卡、玉山Unicard，可把握難得機會，一起感受五月天首度登上台北大巨蛋的盛夏搖滾。

「從行天宮後小房間，一首首唱到全世界；從七號公園小舞台，一步步登上大巨蛋。」睽違多年，五月天終於要重返台北舉辦大型專場演唱會。本次五月天回到那一天25週年巡迴演唱會-台北站．大巨蛋首唱版創紀錄連開8場。為回饋五月天粉絲們長期支持，相信音樂本次精心規劃「5525：回到最初 順時光之旅」、「5525+1：倒轉時間 逆時光之行」兩種主題，也代表著五月天出道26週年要帶給粉絲朋友們雙倍的驚喜。

玉山長期支持優質藝文活動，為感謝顧客對於玉山信用卡的支持，本次除了提供玉山卡友獨家優先購票、玉山Unicard購票5% e point回饋之外，自4月21日也推出五月天演唱會門票抽獎活動，只要使用玉山Unicard消費每滿1,000元、首次申辦Unicard、首次申辦玉山帳戶自扣或刷玉山Unicard繳納綜所稅，即可享有五月天回到那一天25週年巡迴演唱會門票抽獎機會。