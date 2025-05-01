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湯石照明勇奪公司治理雙料殊榮 蟬聯10屆上櫃前5%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
湯石照明公司，記者籃珮禎攝影。
湯石照明公司，記者籃珮禎攝影。

臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心4月30日公布「第11屆公司治理評鑑」結果，專業照明大廠湯石照明（4972）再度展現卓越治理實力，不僅連續10屆穩居上櫃公司排名前5%，更二度於上屆新增的「市值未達50億元類別」中脫穎而出，躋身上市櫃公司前1%之列（5家上市公司與3家上櫃公司，共計8家），成為少數同時囊括雙項殊榮的企業，彰顯其長期深耕公司治理與永續經營的豐碩成果。

公司治理評鑑為臺灣資本市場年度重要指標，本屆共計1,754家上市櫃企業（其中上櫃公司778家）參與評比，從「股東權益維護」、「董事會運作效能」、「資訊透明度」及「企業永續發展」四大構面嚴格檢視。

湯石照明自評鑑機制啟動以來，連續十年穩居上櫃公司前5%頂尖行列，展現與國際接軌的治理水平。今年更再度於「市值未達50億元」類別中名列前1%，凸顯中小型企業在完善治理架構下，仍能創造高度競爭力與投資價值。

湯石照明表示：「連續十年獲得評鑑肯定，是對全體團隊堅持透明治理、穩健營運的莫大鼓勵。面對全球ESG浪潮，我們將公司治理視為永續發展的核心引擎，透過強化董事會職能、落實風險管理、深化利害關係人溝通，持續提升經營效能。」

近年湯石照明亦積極響應低碳轉型，結合核心照明技術推動節能解決方案，並於董事會下設置永續發展專責單位，系統性整合ESG目標，展現企業與環境共好的決心。

湯石照明憑藉清晰的治理藍圖與穩健財務結構，近年屢獲投資人高度關注。連續兩年於「市值未達50億元」類別中脫穎而出，更印證中小型企業透過精實治理，可有效提升營運韌性與資本市場能見度。公司強調，未來將持續以創新技術、綠色產品與優化公司治理三軸並進，為股東創造長期價值，並引領產業永續轉型。

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